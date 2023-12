Fps Automation in corsa nella Moto3. Sarà sponsor ufficiale del team Sic58

A partire dal prossimo campionato, Fps Automation diventerà sponsor ufficiale della Sic58 Squadra Corse. Il logo dell’azienda sarà in bella mostra sulle livree delle moto e sulle tute dei piloti dell’amatissimo team riminese nel campionato mondiale di Moto3. Prosegue così la presenza in pista dell’azienda imolese, con sede a Toscanella di Dozza, specializzata in dispositivi di presa per sistemi robotizzati (Eoat) e automazioni dedicate allo stampaggio di materie plastiche, per settori quali l’industria automobilistica, dell’elettrodomestico e del giocattolo.

"Con Paolo Simoncelli è nata da subito una sincera intesa, una condivisione di valori così evidente da rendere superflue le parole – commenta Fabrizio Peppi, fondatore di Fps Automation –. Sic58 Squadra Corse rappresenta per noi il partner ideale, non solo per la comune passione motoristica, ma soprattutto per l’impegno profuso nel valorizzare il talento e l’impegno, uno dei pilastri della nostra filosofia aziendale".