Fps Automation, sogno iridato con Casadei

Due eccellenze emiliano-romagnole unite nel segno della passione. La Fps Automation di Dozza, da sempre vicina al mondo dei motori e in particolare a quello delle due ruote, ha deciso di sostenere il pilota di Pons Racing, Mattia Casadei, pluripremiato nella stagione 2022, mettendogli a disposizione una Yamaha R1 M. Casadei potrà così contare su una moto altamente performante per i suoi allenamenti in pista, quando non impegnato nelle gare del Mondiale di MotoE. "Crediamo molto nel Team Pons Racing, del quale la nostra azienda è orgogliosa di essere fra i partner, e in Casadei – spiega l’imolese Fabrizio Peppi, fondatore di Fps, azienda leader sui mercati internazionali nella progettazione e nella realizzazione di mani da presa per sistemi robotizzati applicati allo stampaggio di materie plastiche, nonché produttrice di linee di automazione customizzate –. E non vediamo l’ora di vederlo vincere l’ormai imminente Mondiale di MotoE. Mattia ha dimostrato grande passione e un costante impegno nel cercare di fare sempre meglio: sono doti che sono nel Dna della nostra azienda e che sono fondamentali per una carriera di successo". Per questo motivo, "abbiamo deciso di offrire a questo giovane talento la possibilità di incrementare la frequenza dei suoi allenamenti in pista...