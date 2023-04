Fra la scienza e il sentito dire

Serata dedicata a un argomento di grande attualità giovedì 13 al Convento dei Frati Cappuccini (salone di via Tanari) per il settimo appuntamento della rassegna ‘Incontri al Convento’, organizzata da ‘Il Poliedro’. Alle 20,30 il fisico Stefano Marcellini presenterà le sue riflessioni sul tema ‘Ci posso credere? L’approccio scientifico nel mondo del sentito dire’. "Gli eventi legati alla recente pandemia sono stati un esempio eclatante di come la scienza riguardi non solo ciò che avviene nei laboratori, ma anche la vita dei cittadini – anticipano gli organizzatori –. Tuttavia, nel mare di affermazioni e notizie che apparentemente fanno riferimento alla scienza, non sempre viene rispettato il corretto modo di procedere della scienza stessa. Pertanto una maggiore conoscenza del modo di approcciare i problemi da parte della scienza, del suo metodo e del suo linguaggio, possono rappresentare uno strumento efficace per permettere ai cittadini di assumere atteggiamenti più consapevoli. Analizzeremo questo aspetto tramite esempi tratti dalla cronaca e da fatti generalmente ben noti a tutti". La rassegna, che si avvale del patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro, si concluderà con l’incontro di venerdì 5 maggio ‘Tra Paradiso e Inferno: la musica al tempo di Dante’, tenuto da Caterina Criscione, pianista e musicologa. Info: [email protected]