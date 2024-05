Fra musica, Food village e chioschi. Pienone in piazza e centro storico

Il centro storico cambia volto; almeno per un weekend. La doppietta che alla Ferrari è mancata, nelle qualifiche di ieri, è stata invece messa a segno dal cuore della città. Piazza Matteotti, piazza Gramsci e più in generale tutta la zona attorno all’Orologio sono tornate a pulsare di passione sia venerdì che ieri sera. Tavolini dei locali presi d’assalto, chioschi dello street-food in piena attività e tanta musica sono stati gli elementi che hanno caratterizzato fin qui il fine settimana. E oggi, per quanti non lasceranno Imola subito dopo la fine del Gran premio di Formula 1, si replica.

"Godiamoci la nostra città e viviamo il centro storico – è il messaggio del sindaco Marco Panieri –. E grazie ai tantissimi che stanno lavorando dietro le quinte".

C’è poco da dire: l’atmosfera, per chi arriva al mattino dalla stazione ferroviaria o torna verso il cuore della città al tramonto dopo aver trascorso la giornata in Autodromo, è bella. Lungo l’asse piazzale Marabini-viale Dante ci sono bandiere, totem colorati e vetrine a tema. In via Mazzini sono anche spuntate le girandole tricolori.

L’artista Matteo Macchiavelli espone due auto artistiche dedicate ad Ayrton Senna, una Toleman e una Williams. Ci sono poi simulatori elettrici dell’e-team squadra corse dell’Università di Pisa. E poi ancora giochi rinascimentali e cibi e piatti dell’Emilia-Romagna e della Toscana. Spazio inoltre a sapore e gusto nello stand ‘Dal Cuore di Imola’ con prodotti alimentari ed enologici del territorio, al punto vendita di IF con gadget dell’Autodromo e allo stand ‘Terre&Motori’. Polizia stradale, guardia di finanza, carabinieri espongo vari mezzi dei rispettivi corpi.

Oggi il Food Village, in piazza Matteotti, resterà aperto dalle 10 del mattino a mezzanotte e mezza. In serata ci sarà musica dal vivo. Nella vicina piazza Gramsci, dj set. Tanta musica anche nelle due direzioni della via Emilia.

Ultima giornata anche per le mostre e le esposizioni che hanno caratterizzato l’ultimo mese in città dedicato ai motori tra Mondiale Endurance, Ayrton Senna day e Gran premio di Formula 1. Il pilota brasiliano è protagonista, oltre che delle luminarie nel cuore della città, del percorso fotografico Magic al museo San Domenico (10-13 e 15-19) e di quello allestito da Marco Isola in via Appia (10-22). E ancora, tracce di Senna anche nella mostra di Stefano Pierotti alla Salannunziata (10-13 e 16-19). Ma il centro storico, e in particolare le vie Appia e Mazzini, ospitano anche esposizioni di auto a cura del Crame.

I commercianti fanno affari d’oro. Un panificio ha creato perfino i biscotti dedicati alla Formula 1, mentre i chioschi all’aperto che vendono panini, birra e frutta ringraziano il Circus e i suoi appassionati. Molto bene anche bar, ristoranti e più in generale chiunque abbia qualcosa di commestibile da proporre al popolo (affamato e assetato) del Gran premio. Per chiudere in bellezza, e provare a dare un’ulteriore scossa al centro storico da tempo in sofferenza, venerdì, sabato e domenica c’è Anteprima Baccanale.