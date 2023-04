Fra natura e territorio Cimeli, foto, divise alla mostra ‘Forestale’

Il 29 e 30 aprile la sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio ospiterà la mostra ‘La Forestale racconta’.

Un’esposizione di uniformi, cimeli, foto e documenti per raccontare la forza del legame tra le comunità della vallata e quel Corpo Forestale dello Stato entrato dal 2016 tra le specialità dell’Arma dei Carabinieri.

"La fondazione del Corpo Forestale risale al 15 ottobre 1822 - spiega Alessandro Moretti (foto), ideatore e organizzatore dell’evento in ricordo del padre Pier Luigi, in servizio tra Castel del Rio e Casola Valsenio dal 1965 al 1998 –. La Forestale ha accompagnato, in particolare nel dopoguerra e fino ai giorni nostri, lo sviluppo delle comunità rurali. Un rapporto quasi simbiotico con la gente di campagna, nell’intento di preservare l’ambiente e valorizzare il territorio".

Un autentico tributo all’intero Corpo Forestale assorbito tra le funzioni dei Carabinieri attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Una riorganizzazione dei presidi di polizia e una semplificazione delle attribuzioni delle competenze in materia ambientale. Senza dimenticare l’Anfor, Associazione Nazionale Forestali, che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione di una mostra unica nel suo genere.

"Ricordo papà Pier Luigi che saliva sulla mitica Campagnola Fiat 4x4 e andava a Valmaggiore – riavvolge il nastro della memoria l’uomo –. Io sarei andato con lui ma, ovviamente, non era possibile. L’idea del Forestale a tutela del territorio mi è entrata dentro fin da bambino e non mi ha più abbandonato".

Istantanee indelebili. "La grande aquila lignea con le due asce (l’Aquila Silvano, stemma e mascotte del Corpo, ndr) che campeggia all’ingresso del percorso di visita è un dono di uno scultore locale di origini rumene – aggiunge Moretti –. Un rapace simbolo dei Forestali fin dall’istituzione del sodalizio oltre 200 anni fa. Un’icona che rammenta ogni giorno il motto: Pro Natura Opus et Vigilantia". Una natura che è parte costitutiva del contesto dell’Alta Valle del Santerno. "Oggi il Corpo Forestale dello Stato è tornato a Castel del Rio con questa esposizione e con la riattivazione della stazione Carabinieri Forestale – Presidio Ambientale della Valle del Santerno – sottolinea il sindaco Alberto Baldazzi –. Una garanzia per la cura e la tutela del territorio e un punto di riferimento per i cittadini".

Mattia Grandi