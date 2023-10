Frana di via dei Platani. Studio geologico finanziato dalla Regione

Tutto esaurito in aula per la sessione straordinaria del consiglio comunale di Fontanelice andata in scena giovedì scorso. All’ordine del giorno, la situazione relativa agli interventi e alle azioni di messa in sicurezza della collina che sovrasta la strada residenziale di via dei Platani e parte di via Montanara Levante. Una zona da bollino rosso che, nei giorni successivi alla calamità naturale dello scorso maggio, registrò ben 118 residenti evacuati. E da lì la costituzione di un comitato spontaneo per la difesa e salvaguardia idrogeologica dell’area guidato dalla presidente Patrizia Baroncini.

Il confronto serale in municipio, però, ha rasserenato gli animi e individuato una linea operativa condivisa per passare dalle parole ai fatti. "C’è l’accordo con la Regione per avviare una serie di lavorazioni di indagine e monitoraggio da completare entro la fine di novembre – ha annunciato il sindaco Gabriele Meluzzi dopo una panoramica di 45 minuti con la quale ha ripercorso cronologicamente quanto fatto dai giorni dell’alluvione in poi -. La copertura economica dell’intervento (circa 23mila euro da computo metrico, ndr) sarà garantita dagli uffici di viale Aldo Moro e si procederà con l’affidamento a un geologo o a una ditta specializzata nel comparto". Senza dimenticare che, dal 18 maggio alla fine dello scorso agosto, l’area è già stata osservata attentamente con un estensimetro dai tecnici dell’Università di Bologna. Il risultato? Nessuna evoluzione delle lesioni, lunghe alcune decine di metri, parallele tra loro e antitetiche. Fratture poi richiuse dai proprietari di questi terreni privati adibiti all’uso agricolo con l’ausilio di mezzi per il movimento terra. Ma anche l’incarico, come iniziativa di carattere personale, all’esecuzione di alcune perizie geologiche ancora in attesa di esito.

"L’idea è quella di procedere alla gestione collegiale e condivisa delle operazioni in sinergia con Regione e Unibo – ha aggiunto Meluzzi -. Importante la continuità del confronto anche con la struttura commissariale per l’emergenza. Cercare soluzioni insieme a conferma degli intenti emersi nella seduta straordinaria del consiglio".

Per Patrizia Baroncini, al timone del comitato di via dei Platani e Montanara Levante: "Un impegno chiaro da parte di Regione e municipio per delineare il quadro e stabilire, per la serenità di tutti, le eventuali lavorazioni da eseguire – ha commentato -. Calendario alla mano, però, si sono persi cinque mesi di tempo. Ci siamo dati appuntamento al prossimo 6 novembre per analizzare i primi risultati". Non solo. "Questi dati ci permetteranno anche di capire se, a fronte della conferma di criticità e vista la scadenza dello stato di emergenza nelle zone alluvionate al 31 maggio 2024, poter richiedere un aiuto economico al commissario – ha concluso la donna -. La collina insiste su un’area abitata importante di Fontanelice". Intanto, nell’agenda dei Comitati Riuniti della Romagna Alluvionata ci sono due incontri imminenti: uno con il presidente Bonaccini e l’altro con il viceministro Galeazzo Bignami.

Mattia Grandi