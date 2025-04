Frana in via Pieve . Sant’Andrea. Doppio ok al cantiere

I Consigli comunali di Imola e Casalfiumanese hanno approvato, nei giorni scorsi, l’accordo con Area Blu per la realizzazione dei lavori di ripristino di via Pieve Sant’Andrea. La strada è stata gravemente danneggiata da una frana durante l’alluvione di maggio 2023 e, trovandosi sul confine tra i due comuni, era necessaria l’azione integrata e coordinata di entrambi. L’importo dei lavori è di 700mila euro, divisi in due lotti di valore equivalente. Tra progettazione ed esecuzione dell’intervento, servirà oltre un anno di tempo per il ritorno alla normalità.

"Dopo la soluzione provvisoria già attuata per garantire un minimo di transitabilità, si compie un ulteriore passo concreto verso la piena riapertura", afferma il sindaco Marco Panieri, mentre la sua collega di Casalfiumanese, Beatrice Poli, parla di "accordo utile a stabilire un metodo di lavoro unitario, e non duplicato, per gestire in modo organico un cantiere particolarmente atteso dalle due comunità".