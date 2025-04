Frana nel Rio Rovigo. Appello Cai alle Regioni: "Rifiuti per 11 chilometri. Volontari da assicurare"

Lì, dove il canyon del Rovigo si allarga e il rio si piega a gomito in una grande ansa "c’è tanta plastica come non se ne è mai vista, gli alberi sembrano quasi addobbati" per un tetro carnevale. Basta uno sguardo, secondo il presidente del Cai di Imola, Ivano Cobalto, per capire che "c’è qualcosa che non va". La frana di rifiuti tra Palazzuolo e Firenzuola, in Toscana, è più vicina di quanto sembra, un po’ perché i sentieri della zona sono sotto la competenza della sezione nostrana del Club alpino, un po’ perché "quella è anche la montagna degli imolesi, in continuità con la vallata del Santerno", sotto scacco di una minaccia ambientale.

Presidente, ci dia la misura del problema lungo il corso d’acqua che alimenta il Santerno.

"Parliamo di 11 chilometri di disastro. L’onda di rifiuti, da località spiagge (dove è crollata la discarica anni ’70, ndr) arriva sicuramente fino a San Pellegrino e Coniale (Firenzuola, ndr). Qualcuno mi ha parlato anche di plastiche avvistate in zona Castel del Rio, ma non le ho viste di persona".

Fanno rumore i due esposti alle procure di Bologna e Firenze presentati dalle associazioni del territorio, ma c’è un esercito di volontari in subbuglio con la voglia di ripulire. Voi?

"Noi siamo fra quelli. Abbiamo circa un migliaio di richieste da parte di persone che vogliono rimboccarsi le maniche ma, a mio avviso, non si può andare senza un coordinamento".

Si spieghi meglio...

"Va messa in piedi una cabina di regia per dire ai volontari cosa possono fare e come farlo. Possiamo essere un vero braccio destro per le istituzioni ma dobbiamo essere tutelati".

Ovvero?

"Mandare dei cittadini può essere pericoloso. Il Rovigo scorre per larga parte in un canyon, e quindi non ci sono le sponde. Tra i rifiuti sono stati inoltre avvistati cocci di vetro con punte affilate. Servono quindi esperienza e dotazioni specifiche per poter operare in sicurezza, ma soprattutto polizze assicurative. Non si possono mandare volenterosi solo perché non costano nulla".

Chi può attivarle?

"La Regione penso possa farsene carico. Io non me la sento di mandarli là in modo strutturato: vengo dal mondo della Protezione civile e siamo un ente pubblico nazionale. Resto fedele alla cultura dell’autotutela".

Lei è tra i firmatari degli esposti: si è sottolineata la necessità di far presto, quali sono gli scenari ora?

"Sono potenzialmente catastrofici. Pare che con la frana sia venuta giù solo una piccola parte del materiale. Nuove precipitazioni su uno smottamento instabile rischiano di far rotolare nel fiume altri rifiuti, vanificando quanto fatto fino a ora".

E il Santerno?

"Preoccupa l’onda lunga dei rifiuti non trattenuti. Hanno messo un paio di reti sul Rovigo in località Lastre e Molinaccio, ma non mi sembrano sbarramenti in grado di reggere la forza di una piena, che potrebbe avere nuovamente conseguenze disastrose".