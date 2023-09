Frana sulla Casolana Via ai lavori del bypass dopo il video-appello Presto la riapertura

A quasi quattro mesi di distanza dall’alluvione dello scorso maggio, sono pronti a partire i lavori per la realizzazione del bypass temporaneo di transito sulla Sp33 ‘Casolana’ a Fontanelice. Dopo diversi giorni di preparativi, tra pulizia del verde, rimozione del fango piombato sulla strada e sbancamenti vari, sono attesi sul posto nel primo pomeriggio di oggi gli uomini ed i mezzi della Cti di Imola per dare il via al cantiere vero e proprio. Un ultimo sopralluogo, con briefing insieme ai tecnici ed ai geologi della Città Metropolitana, progetto alla mano. Salvo revisioni dell’ultima ora, non dovrebbero esserci particolari sorprese sulla fisionomia della bretellina di collina.

Un bypass di circa 50 metri a pochi metri di distanza dall’attuale posizione della banchina della Sp33. Il nastro correrà leggermente più a monte della carreggiata della provinciale su quella porzione di terreno scivolata dall’alto per colpa delle forti piogge primaverili. La scelta, quindi, è ricaduta sull’utilizzo a pieno di alcuni tratti integri dell’arteria che collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna.

Un intervento provvisorio ma che ricalca da vicino quella che sarà la progettualità di ripristino definitivo del collegamento. Il tutto nel rispetto della spesa stanziata, 100mila euro tra uffici felsinei dell’ex provincia e municipio fontanese, e della morfologia di un versante da affrontare senza cadere nella tentazione di ricorrere a pendenze significative. Anche perché il bypass dovrà essere adatto al transito di trattori, mezzi agricoli e camion impegnati a servire le aziende rurali della zona. Ma oggi è anche una giornata dall’alta valenza emotiva e simbolica per i residenti che hanno dato vita al Comitato Sp33 Fontanelice.

Ne sono passate di settimane da quel video-appello diventato virale, con tanto di mano sul cuore, capace di fare il giro d’Italia con migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Un filmato, supportato da una petizione con più di 57mila sottoscrizioni, che arrivò fino alle più alte cariche del governo con l’innesco di una bagarre politica a sfondo vallata del Santerno. Il grido disperato di persone, tra queste diversi imprenditori agricoli e titolari di strutture ricettive della zona, tenute in scacco per mesi dalle due frane che hanno travolto la Casolana.

La fine dei lavori era prevista per la fine del mese, ma ci sono stati alcuni ritardi. È comunque possibile che tale deadline possa essere comunque ugualmente rispettata.Una prima luce in fondo al tunnel, poi la palla tornerà allo Stato impegnato a trovare quei 2,1 milioni di euro per ridare geometrie stabili alla Sp33.

