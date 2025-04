Frana sulla provinciale Val Sillaro: "Profonde lesioni sull’asfalto. Si rischia la chiusura della strada"

Preoccupano le condizioni della provinciale Val Sillaro, poco prima della frazione di Sassoleone, danneggiata dalle recenti ondate di maltempo. I tecnici sono al lavoro, in questi giorni, per capire se sia necessario chiudere quel tratto di strada, all’altezza del chilometro 23+950, monitorato ormai da un paio di settimane (quando era stato istituito un senso unico alternato per garantire la sicurezza della viabilità) assieme ad altri due punti della importante via che collega Castel San Pietro a Giugnola, passando appunto per Casalfiumanese e Belvedere (Castel del Rio).

La vicenda è finita sotto la lente delle forze politiche di opposizione presenti in Città metropolitana.

"Ci sono due profonde lesioni che prendono tutta l’arteria stradale con una distanza di 50 metri l’una dall’altra e con una profondità di 10-15 centimetri – ricostruiscono i consiglieri Simone Carapia e Nicolas Vacchi (Uniti per l’alternativa, nella foto) in una interrogazione al sindaco metropolitano Matteo Lepore –. Risulterebbe evidente che siano necessari interventi immediati perché è una provinciale molto trafficata da auto, mezzi di trasporto pubblico e bus, mezzi pesanti e scolastici. E la situazione potrebbe non essere sicura per coloro che vi transitano".

Nelle parole dei due esponenti di opposizione, espressione di Fratelli d’Italia a Palazzo Malvezzi, "con questi due movimenti franosi ci potrebbe essere uno scivolamento a valle della base stradale, con conseguente interruzione alla viabilità e disagi alla popolazione e alle aziende del territorio".

Da qui il pressing sul primo cittadino metropolitano. In particolare, Carapia e Vacchi chiedono quale sia "l’effettivo stato manutentivo della strada provinciale" sopra indicata, specie nel tratto in questione, nel territorio di Casalfiumanese, "con particolare riferimento in termini di sicurezza al transito". E ancora, i due meloniani chiedono di conoscere dalla Città metropolitana "se si siano compiuti sopralluoghi negli ultimi sei mesi, e quanti"; "quali provvedimenti o misure siano state assunte per normalizzare la situazione"; "se vi siano interventi in programma e quali, con quante e quali risorse economiche, e in che tempi. La sicurezza stradale e del territorio, nonché una corretta viabilità sono dovute – concludono Carapia e Vacchi – ai cittadini dell’intera area metropolitana".