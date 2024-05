Franceschi per il bis. Un opuscolo di 16 temi e il tour tra la gente: "Squadra affiatata"

Sono stati svelati ieri, nel corso della presentazione in piazza XX Settembre, i 12 nomi dei candidati consiglieri della lista civica, a trazione centrosinistra, ‘Insieme per Castel Guelfo’. Si tratta del gruppo che sostiene la ricandidatura in municipio del sindaco uscente Claudio Franceschi. "Sono mesi che lavoriamo senza sosta con il comitato elettorale composto da una novantina di persone – ha detto Franceschi –. Dopo l’annuncio della mia discesa in campo (avvenuta da pioniere addirittura lo scorso novembre, ndr), ci siamo preoccupati di ascoltare la gente per raccogliere quelle istanze da trasformare nei punti del programma". Già, un opuscolo in distribuzione a tutti i residenti, dopo quello del bilancio di mandato del quinquennio amministrativo passato, all’interno del quale sono contenuti ben 16 macro-temi. Una mole di lavoro consistente che ha fatto emergere competenze e attitudini dei singoli. Una lista a forte trazione rosa: sette donne e cinque uomini. Nel dettaglio: Milvia Rivalti (65 anni, ex dipendente sanitaria), Anna Venturini (69 anni, ex dipendente pubblico), Ilaria Fusco (21 anni, studentessa), Ester Brintazzoli (26 anni), Eleonora Negroni (30 anni, laureata), Valentina Savoia (32 anni, impiegata), Federica Dal Rio (19 anni, studentessa), Hamza El Helali (52 anni, cuoco), Andrea Marchi (60 anni, tecnico), Gianluca Turrini (45 anni, supervisore di produzione), Domenico Catelli (43 anni, libero professionista) e Marco Musa (61 anni, tecnico). Altro elemento rilevante, il filone di continuità con la precedente amministrazione: sono sette, infatti, le persone che hanno già avuto esperienza in giunta o in consiglio comunale nel vecchio mandato. Tra queste spiccano la vicesindaco Venturini, veterana della specialità, l’assessore Negroni e la capogruppo di maggioranza Savoia: "La miscela giusta di esperienza, competenza ed energie fresche – ha continuato il candidato sindaco Franceschi –. Una squadra affiatata e motivata perché le cose da fare sono tantissime. Un plauso particolare alle due giovanissime Fusco e Dal Rio che si sono messe in gioco a vent’anni per il proprio paese. Non è una cosa scontata". Tra le pagine del programma ci sono il completamento dei progetti già finanziati, come la riqualificazione delle ex Cantine Fabbri, la ristrutturazione della Chiesa della Compagnia, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e la realizzazione della nuova area sportiva e del parco urbano.