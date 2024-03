Frane, ingaggiati due geologi per le analisi e i progetti in vista dei lavori

Imola, 9 marzo 2024 – Mentre i tecnici sono al lavoro per progettare i lavori nel tratto urbano del fiume Santerno, è arrivato il momento per Comune e Area Blu di rimettere mano anche al dossier relativo alle frane in collina. L’alluvione dello scorso maggio provocò infatti la chiusura di alcune strade e oggi, messe in sicurezza tali zone, bisogna pensare alla loro sistemazione definitiva.

Frane, ingaggiati due geologici per le analisi

In questa ottica , nelle prossime settimane verranno portate avanti una serie di indagini (sondaggi e prove sul posto e in laboratorio) per analizzare il suolo in profondità per conoscerne la sua stratigrafia e la valutazione delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche.

Si tratta di un lavoro propedeutico alla progettazione degli interventi nelle zone interessate dalle frane e dei vari smottamenti lungo le vie Lola, Morine, Pieve Sant’Andrea (due, una delle quali in località Montaccio), via Ghiandolino e via Ghiandolino-via Tenni.

Area Blu, grazie a risorse comunali, è pronta a firmare un contratto da 70mila euro con il geologo Carlo Berti Ceroni, al quale sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria per sopralluoghi, valutazioni preliminari, monitoraggi relative ai movimenti franosi in questione.

Attraverso un ulteriore provvedimento, la società in house del Comune ha affidato i servizi attinenti alla progettazione, all’analisi di fenomeni franosi e alla direzione operativa dei lavori (limitatamente agli aspetti specialistici) al geologo Fabrizio Fabbri per un importo complessivo del contratto stimato al momento in 39mila euro.

I fondi per la sistemazione delle frane in collina il Municipio li ha già pronti. Le risorse sono infatti quelle sbloccate dall’ordinanza firmata lo scorso novembre dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Questo il quadro dei finanziamenti: via Lola 505mila euro; via Pieve Sant’Andrea 580mila euro; via Ghiandolino-Tenni 178.500; via Pediano 216mila euro; via Ponticelli Pieve 301mila euro; via Goccianello 30mila euro; via Mezzocolle 10mila euro; via Montecatone 15mila euro; via Morine 10mila euro; via Sellustra 40mila euro.

L’ordinanza di Figliuolo ha consentito di avviare l’esecuzione di un piano immediato, grazie anche una semplificazione della burocrazia che aveva come obiettivo quello di rendere più veloce la realizzazione degli interventi che i residenti delle zone interessate chiedono evidentemente a gran voce ormai da tempo.