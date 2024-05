Frane, danni e produzione perduta: "Non so che sarà della mia azienda"

Un anno fa, il giorno terribile dell’alluvione, la seconda e più devastante che colpì la Romagna e che proseguì il giorno successivo. Continuiamo a raccontare storie di chi ne é stato colpito direttamente. Storie simili a tante altre, ma esemplari. Le raccontiamo per non dimenticare.

"Se già prima di certezze ne avevo poche, ora, quando penso al futuro della mia azienda, mi sento davvero spaesato". Sono Le parole sono di Maurizio Baldisserri, proprietario dell’azienda agricola ‘Corte Bianca. E sono parole cariche di amarezza. A distanza di un anno dalle alluvioni che hanno colpito il territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio, i danni sono ancora presenti: "Provo ancora un forte senso di angoscia – racconta Baldisserri – . Ho avuto delle frane che hanno colpito sia l’azienda locata a Castel del Rio che quella a Ponticelli tra il 16 e il 17 maggio. I boati però li sentivo già da quasi due settimane (in seguito alla prima alluvione, ndr) e non me li dimenticherò mai. Abbiamo tirato su noi la terra, ci siamo rimboccati le maniche. Il lavoro svolto ci è stato fortunatamente rimborsato".

A oggi, per quanto riguarda la mia situazione, l’unica frana da sistemare è una verso la sede aziendale di Castel del Rio che mi chiude una carreggiata e che spero di mettere a posto a breve. Le frane però non sono state il peggiore dei problemi. "Le forti piogge hanno infatti distrutto tutto il raccolto di ciliegie pronto alla vendita, lasciando l’azienda con bilancio pieno di perdite". È andato perduto il 95% della produzione: "La ciliegia già di per sé è un frutto fragile – prosegue Baldisserri – con quella quantità d’acqua ingente non ha retto, anche perché le piogge sono andate avanti incessanti fino a giugno. La mia azienda è, ancora oggi, molto sofferente. Mancano gli incassi e ci sono tante spese a cui pensare. Posso solo sperare su quest’anno, ma si vive alla giornata". La paura di Maurizio è quindi di vedere non solo il lavoro di una vita infranto, ma di assistere alla chiusura totale di un vero e proprio settore: "Sono anni che l’agricoltura è senza riferimenti, per cui non è una novità per me vivere un po’ sul ‘chi va là’. Quest’anno però è ancora peggio – dice –. Mi trovo senza la manodopera sufficiente per il raccolto, ed è un problema visto che sto puntando su quello per ripartire. Avere poco personale a raccogliere la frutta implica un rallentamento in magazzino e quindi nella produzione. Fortunatamente ci hanno sospeso le rate dei mutui, quindi dal punto di vista finanziario posso respirare un po’. È l’unico aiuto concreto che ci è arrivato. Quindi, se già prima mi sentivo abbandonato a me stesso, ora navigo proprio senza meta".

