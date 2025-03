Frane nelle vie Ghiandolino e Tenni, lavori vicini

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, presentato da Area Blu, relativo ai lavori di ripristino e consolidamento dei movimenti franosi all’incrocio tra le vie Ghiandolino e Tenni (foto di repertorio), nella zona collinare della città. L’importo dei lavori è stimato in oltre 58mila euro, all’interno di un quadro economico complessivo di 105mila euro finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la struttura del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione. Come ricostruito dalla Giunta, dopo l’ondata di maltempo di maggio 2023 "si sono manifestati eventi franosi sotto forma di lesioni e dissesti sulla carreggiata stradale – si legge nella delibera di approvazione del progetto –, in particolare all’incrocio tra via Ghiandolino e via Tenni, con un cedimento della banchina di valle della strada e del margine della sede stradale". I tecnici hanno quindi valutato la necessità di "provvedere a interventi per la messa in sicurezza della carreggiata stradale su un tratto di via Ghiandolino all’incrocio con via Tenni ed in particolare ad opere di ripristino e sostegno della porzione in cui è avvenuto il dissesto tramite realizzazione di gabbioni di contenimento; pulizia della zona interessata con rimozione del terreno franato e instabile; riprofilatura del terreno ed estirpamento di piante e arbusti a valle della strada; realizzazione di drenaggio retro-gabbione e regimazione delle acque lungo tutto il tratto di Via Ghiandolino; pulizia delle condotte delle linee delle acque bianche che passano sotto all’incrocio". I lavori verranno portati avanti, presumibilmente, nelle prossime settimane.