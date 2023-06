Imola, frane sui sentieri della Vallata: la task force del Cai per il recupero. "Molti tratti ancora irraggiungibili"

Imola, 12 giugno 2023 – L’estate nella vallata del Santerno è alle porte, ma preoccupano le ferite al patrimonio escursionistico tenuto in scacco da frane e smottamenti. Un mosaico di sentieri, frequentati abitualmente da centinaia di appassionati, che conosce bene la sezione di Imola del Club Alpino Italiano. Una realtà impegnata da tempo nella valorizzazione dei percorsi collinari anche attraverso progetti virtuosi come il posizionamento di una nuova tabellazione in stile dolomitico. Un programma avviato ben prima della tegola da calamità naturale.

"Un disastro che ci tocca da vicino – spiega il presidente del Cai Imola, Paolo Mainetti –. La nostra sezione si è attivata fin da subito per l’emergenza con l’invio di squadre a supporto delle città e dei paesi limitrofi più colpiti. Inevitabile, quindi, l’interruzione delle altre attività come escursioni ed arrampicate".

Non solo. "Abbiamo capito al volo l’entità dei danneggiamenti con gran parte della viabilità del basso Appennino compromessa – continua –. Tempestiva la comunicazione ai nostri soci per evitare i pericoli della frequentazione dei tragitti falcidiati da cedimenti e movimenti franosi. Partiti anche i primi sopralluoghi di verifica sui sentieri".

Già, un bilancio parziale delineato con difficoltà. "Molti tratti sono irraggiungibili a causa delle interruzioni stradali. Altri, invece, impercorribili o sconsigliati per le criticità piombate dalle colline – sottolinea Mainetti –. La rete sentieristica del Parco della Vena del Gesso, con quel tracciato 705 che da Borgo Tossignano porta a Borgo Rivola, è quasi interamente fruibile nell’area di nostra competenza. Discorso diverso, però, da Borgo Rivola in poi". Non solo. "Il 719 ‘Anello di Fiagnano’, inaugurato appena un anno fa, non è più consigliato al transito per una serie di crolli che ne compromettono gli indici di sicurezza – aggiunge –. Stessa cosa per il 703, che si collega al celebre ‘Luca Ghini’ e tocca la parte più occidentale della Vena del Gesso, inaffrontabile per tre interruzioni davvero complesse".

Ma la furia della natura non ha fatto sconti anche altrove. "Male la zona di Campiuno dove corre il sentiero 709 chiuso ed impraticabile per alcune frane – analizza il presidente del Cai Imola –. Per non parlare dei crinali, attraversati dal 701, poco distanti dalla ciclovia del Santerno in prossimità di Borgo Tossignano. Dissesti ovunque, anche all’altezza del Passo del Prugno". Un bollettino di guerra. "La prossima settimana speriamo di varcare i confini dell’abitato di Castel del Rio per analizzare il segmento appenninico più alto – confida Mainetti –. Il sentore, alimentato da qualche soffiata di persone del posto, dipingerebbe una situazione meno grave. Oltre i 700-800 metri potrebbero esserci danni più contenuti rispetto al tratto medio-basso".

Si pensa al futuro: "Priorità al ripristino della viabilità per garantire i collegamenti con borghi e frazioni che contano ancora sfollati – conclude –. Abbiamo pronto un piano di azione per il recupero del mosaico sentieristico così importante per la salvaguardia del turismo in vallata. La sistemazione della tabellazione riprenderà appena possibile. Siamo in contatto con i vertici nazionali del Cai per indirizzare risorse, forza lavoro proveniente da altre sezioni e attività straordinarie per il recupero dei nostri camminamenti".