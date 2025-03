Frane sulla Panoramica. I lavori entrano nel vivo

E’ partito da qualche giorno il cantiere sulla Strada Panoramica di Castel del Rio, a circa 1,5 chilometri dal Ponte Alidosi verso il Castello di Cantagallo, per il consolidamento delle carreggiate messe a dura prova dalla frana che insiste in località Ca’ di Filippo.

E’ soltanto uno dei cinque grossi smottamenti di terra, causati dagli eventi alluvionali della primavera del 2023, che insistono ancora sull’arteria già oggetto di interventi di ripristino significativi portati a completamento nei mesi scorsi dal municipio guidato dal sindaco Alberto Baldazzi. Le lavorazioni, meteo permettendo, avranno una durata di circa 50 giorni con la strada che sarà percorribile lato sud da Valsalva mentre nel lato nord fino all’interruzione forzata all’altezza della località Ca’ di Filippo.

"Un consolidamento di palificazioni attraverso un’azione abbastanza invasiva per sistemare quei danneggiamenti causati dalla prima grossa ondata alluvionale di qualche tempo fa – spiega il vicesindaco di Castel del Rio, Davide Righini –. Si tratta, come nel caso delle altre quattro frane che ancora attanagliano la Panoramica, di movimenti di terra a sbalzo che non avevano interrotto la strada ma portato ad una sensibile riduzione delle carreggiate con evidenti limitazioni viabili".

L’obiettivo è quello di alimentare un intervento risolutore senza creare troppi disagi agli utenti abituali dell’arteria: "Tra questi ci sono anche mezzi di lavoro e trattori che servono le attività della zona – aggiunge -. E’ stato fatto un buon lavoro di coordinamento per garantire un ampio tratto di percorrenza della Panoramica, a parte una cinquantina di metri di interruzione obbligata".

I costi dell’operazione, che rientrano in un monte di più di 2 milioni di euro per cancellare le tracce delle cinque frane ancora esistenti, sono a carico della struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione che ha stanziato per il recupero della rete viabile dell’abitato alidosiano ben 24 milioni complessivi.

Gli affidamenti alle ditte che opereranno, però, sono stati gestiti internamente dal municipio con singoli cantieri compresi nella fascia economica tra i 400 – 600mila euro cadauno: "La nostra volontà sarebbe quella di riportare, entro la fine del prossimo mese di luglio, la Panoramica al suo antico splendore e alla sua massima funzionalità – conclude Righini . L’incognita meteo, però, è sempre in agguato. Ci scusiamo fin d’ora per i disagi ma, come ben sappiamo, sono opere indifferibili".