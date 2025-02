Frantoio Valsanterno. Aleotti è il nuovo ad: "Saremo protagonisti"

Nuovo amministratore delegato per Frantoio Valsanterno. Si tratta di Luigi Aleotti (foto), con vasta esperienza in vari ruoli di management nazionale e internazionale, da poco entrato nella compagine sociale dell’azienda. "Desidero ringraziare il Consiglio di amministrazione per avermi dato l’opportunità di prendere parte a questo progetto di sviluppo e promozione che intende fare del Frantoio un fiore all’occhiello nel panorama agricolo regionale – afferma Aleotti –. La sfida dei prossimi mesi è per me molto chiara: divenire il punto di riferimento per la produzione e vendita dell’olio extra vergine di oliva sul territorio".

Frantoio Valsanterno è un progetto iniziato nel luglio 2021, quando i soci fondatori decidono di rilevare l’ex Frantoio imolese. In poco più di tre anni il numero di olivicoltori che affidano le proprie olive al Frantoio è più che raddoppiato (nell’ultima campagna più di 1.600 provenienti dalle colline di Bologna, passando per Imola fino ad oltre Faenza), la produzione di olio è triplicata, il fatturato dell’azienda è cresciuto significativamente e gli oli Evo del Frantoio hanno ottenuto premi sulle principali guide nazionali e internazionali.

Di fondamentale importanza il lavoro di squadra svolto con tutti gli interlocutori del settore: non solo fornitori e produttori di olive, ma anche istituzioni ed enti specializzati che danno risalto all’intero comparto produttivo. Un esempio virtuoso è stato l’ingresso di Imola, sede dell’azienda, nel novero dell’Associazione nazionale città dell’olio.