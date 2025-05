Frantoio Valsanterno, oli da F1. Tosa, Rivazza e Tamburello: "Il nostro territorio è in vetrina"

Un olio da Formula 1. Frantoio Valsanterno celebra il simbolo che ha reso la città famosa in tutto il mondo, l’Autodromo, con tre prodotti in edizione speciale. Tosa, Rivazza e Tamburello: tre etichette celebrative, inno all’italianità e alla passione per le corse, da portare sulle tavole, da regalare, gustare e conservare come ricordo. Tosa: un legame tutto locale; si ispira alle sfumature dell’autodromo con un’etichetta dedicata a una delle piste più iconiche della Motor Valley. Rivazza: un’ode all’Italia, un’etichetta che richiama il tricolore, patria dei motori più famosi al mondo. Tamburello: una curva che non si dimentica, l’etichetta indossa i colori del Brasile per ricordare il campione Ayrton Senna.

In occasione del Gp di F1 dell’Emilia-Romagna sarà possibile ammirare, assaggiare e acquistare gli oli del Frantoio in svariate occasioni: in giro per la città nelle sue vetrine più belle; nel paddock garden del circuito, dove gli ospiti potranno degustare i tre oli celebrativi; nel ristorante sospeso ‘Dinner in the Sky’, con vista proprio sulla Rivazza, curva a cui è dedicato uno degli oli; a Palazzo Tozzoni, in occasione della cena di Gala del Gp F1; nello stand ‘Dal Cuore di Imola’ in piazza Matteotti e piazza Gramsci; da Olivia, il negozio itinerante in via Appia; da IF – Imola Faenza Tourism Company; online sul sito www.frantoiovalsanterno.it; nei negozi ed esercenti convenzionati. "Eventi come la F1 rappresentano una vetrina eccezionale per il territorio: un’opportunità per mostrarne le eccellenze locali e di questa terra famosa nel mondo tanto per i suoi motori quanto per il suo cibo. – dice Luigi Aleotti, ad del Frantoio –. È un’occasione unica per raggiungere un pubblico internazionale e raccontare il nostro territorio coinvolgendo le persone in un’esperienza che unisce passione e identità locale".