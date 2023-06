Frascari: "Le viti stanno rischiando molto"

Mentre la Regione ha attivato la ricognizione dei danni per le imprese agricole e agroalimentari, con Il 42% della superficie agricola colpito dagli eventi alluvionali, con oltre 41mila lavoratori interessati nei comuni colpiti, anche Enoteca regionale scende in campo a fianco delle aziende vitivinicole dell’Emilia-Romagna. Il presidente della struttura con base a Dozza, Davide Frascari (foto), osserva: "Pesantissimi i danni causati dall’alluvione al comparto agricolo e, in particolare, alle aree vitate dell’area romagnola, dove la produzione è a rischio. In aggiunta alle violente piogge, l’innalzamento delle temperature sta infatti favorendo lo sviluppo di peronospora e oidio, complice la mancata somministrazione dei trattamenti fitosanitari".

"Siamo in contatto costante con la popolazione – prosegue Frascari – per sostenere coloro che hanno dovuto affrontare questa calamità e non ci limitiamo alle parole ma vogliamo offrire un aiuto concreto a chi ha perso tutto", ha aggiunto Frascari. Enoteca regionale la scorsa settimana ha devoluto alimenti e beni di prima necessità alle aree colpite in collaborazione con ‘No sprechi’ di Imola.

Enoteca ha poi reso noto che "è stato avviato un dialogo con Emil Banca", tra le prime banche di credito cooperativo nazionale per volumi e soci che opera sul territorio. "Vogliamo agevolare il credito alle aziende agricole tramite finanziamenti su misura, anticipi di liquidità, agevolazione dei tassi e dei tempi di erogazione del credito. Sappiamo che ci vorranno molte risorse per ripristinare la situazione pre-alluvione – sottolinea Frascari – e speriamo che questo dialogo con Emil Banca possa concretizzarsi in tempi brevi".

Capitolo promozione. Il 21 giugno Enoteca sarà a Parigi, grazie al Consorzio del Lambrusco, per festeggiare i 50 anni della denominazione e dal 25 al 27 giugno al ‘Fancy Food’ di New York, per la settimana dedicata alla cucina dell’Emilia Romagna: qui promuoverà i vini del territorio. Confermata infine a luglio ‘Tramonto DiVino’, la manifestazione enogastronomica itinerante dedicata ai migliori prodotti regionali.