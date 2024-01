Fratelli d’Italia cerca il candidato: "Confronto aperto con gli alleati"

"L’obiettivo è quello di esprimere il candidato che correrà al ruolo di sindaco di Castel San Pietro entro la metà di febbraio". Esce allo scoperto, pur mantenendo un riserbo strettissimo sulle consultazioni in corso, Fratelli d’Italia. Lo fa attraverso le voci di Diego Baccilieri, delegato provinciale per le amministrative 2024, e Alessandro Sangiorgi, capogruppo per Fratelli d’Italia a San Lazzaro ma, soprattutto, castellano di nascita scelto per traghettare il partito di centrodestra alle prossime elezioni. Proprio Sangiorgi è colui che sta terminando "il giro di contatti con tutte le anime di Fratelli d’Italia in città", passaggio ultimo immediatamente precedente a quello che, anticipa Diego Baccilieri, sarà la "formazione di una lista di Fratelli d’Italia che vogliamo, e siamo certi sarà, molto competitiva. Una lista importante, completa". E se l’obiettivo del centrodestra è quello di esprimere "un candidato condiviso", dall’altra parte, chiarisce Baccilieri, "è chiaro che Fratelli d’Italia avrà necessariamente un ruolo baricentrico". "Il che non significa però che il candidato sarà di FdI – ci tiene a precisare Baccilieri –. Non vogliamo piantare bandierine, non è questo l’obiettivo che dobbiamo porci". Si passi dunque, auspica anche Sangiorgi, da "una candidatura di coalizione", sempre che prima si acquietino le acque agitate dalla Lega proprio un paio di giorni fa nella Vallata de Santerno, a Fontanelice per congiurre di far riemergere prepotentemente spettri del passato, di un centrodestra arrivato diviso alle elezioni e poi battuto dal centrosinistra. "Sono certo che tra persone intelligenti si troverà la giusta convergenza, voglio essere positivo", getta acqua sul fuoco Sangiorgi, che ammette durante i colloqui di questi ultimi mesi di aver trovato candidati disponibili ("c’è chi ha offerto la propria disponibilità"). Ma, per ora, niente nomi. "Le valutazioni sono ancora in corso. Giusto e doveroso invece – assicura –, arrivare però a esprimere un candidato senza i ritardi di altre tornate elettorali".

Claudio Bolognesi