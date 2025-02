Fratelli d’Italia chiede uno scatto: "Speriamo in un approccio concreto"

"Piena disponibilità a collaborare per trovare soluzioni concrete. Tuttavia, non vorremmo ritrovarci ancora una volta davanti un film già visto: buone parole, propositi di collaborazione, ma, una volta usciti delle sedie istituzionali, tornare a sentire accuse reciproche e mancanza di azioni reali". Così, per Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti (capogruppo in Regione), e Nicolas Vacchi (capogruppo in Città metropolitana di Bologna oltre che consigliere comunale a Imola) – nella foto – a margine della visita nel circondario del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Fabrizio Curcio. "Speriamo davvero che questa volta si riesca a dare risposte concrete ai cittadini, che non meritano di vivere nella paura", le parole dei due meloniani. Che aggiungono: "Ci teniamo a ringraziare chi ha gestito le difficili fasi dell’emergenza alluvionale: il commissario Figliuolo, la struttura che ha collaborato con lui e l’ingegnere Curcio. La nomina di Curcio è stata un atto di grande maturità istituzionale da parte del governo di Giorgia Meloni, che ha scelto di puntare su una figura tecnica e competente".

Questo, nelle parole di Vacchi ed Evangelisti, è "un segnale positivo", che "lascia sperare in un approccio concreto e orientato ai risultati, specialmente sui nostri territori gravemente colpiti. Tuttavia – proseguono i due esponenti di FdI –, non possiamo esimerci dal sottolineare alcune gravi mancanze politiche ed amministrative del passato: la Regione aveva a disposizione, già vent’anni fa, studi di pianificazione redatti dall’Autorità di Bacino purtroppo non tradotti in azioni concrete".

Questo, secondo Vacchi ed Evangelisti, è il frutto "anche di una ideologia dell’ambientalismo portata agli estremi, che ha impedito di operare sul territorio in modo efficace. Si è spesso preferito – concludono i due meloniani – adottare posizioni radicali, senza considerare che le comunità collinari, montane ma anche nella bassa e nelle zone rurali hanno sempre gestito il territorio con pratiche di buon senso".