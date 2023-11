Fratelli d’Italia e Lega all’attacco: "Fiumi e alvei all’abbandono"

Critiche dall’opposizione, e in particolare da quel centrodestra che a Roma è forza di governo, per come l’amministrazione locale ha affrontato l’ondata di maltempo che ha fatto ripiombare migliaia di imolesi nell’incubo vissuto meno di sei mesi fa.

"Avevamo ragione nel denunciare lo stato di abbandono in cui i fiumi e gli alvei parevano trovarsi nonostante l’alluvione di maggio – sottolinea Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale –. Invece di operare sfruttando giugno, luglio, agosto e settembre, la Regione non ha forse perso tempo affidandosi a polemiche inutili?".

Secondo l’esponente di opposizione, infatti, "solo in questi giorni si sono avviati interventi finalizzati a pulire il Sillaro e il Santerno". E dunque "è inutile – conclude Vacchi – che continuiamo a stanziare soldi come fatto dal Governo e dal commissario Figliuolo, se poi questi soldi non vengono impiegati o vengono impiegati in modo inopportuno dalle autorità territoriali competenti".

Duro, e sulla stessa linea, anche il consigliere comunale leghista Simone Carapia: "Ci sarà anche il maltempo, ma per lo più è ‘mal territorio’ dove i nodi vengono al pettine per una gestione poco accorta e sconsiderata portata avanti per decenni da una classe dirigente più attenta è innamorata dell’asfalto e del cemento".

Lettura diversa da parte del capogruppo del Carroccio in Comune, Daniele Marchetti, che è anche consigliere regionale: "Fortunatamente l’esondazione del fiume Santerno ha provocato danni contenuti al territorio imolese, anche grazie ai lavori effettuati dopo l’alluvione dello scorso maggio. Tuttavia vietato abbassare la guardia, anche e soprattutto alla luce dei numerosi e grandi pezzi di legname che la piena ha trascinato sull’alveo del fiume. E che andranno necessariamente rimossi".