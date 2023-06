Fratelli d’Italia e Lega "Il Pd fa solo polemiche"

"Sull’alluvione in Romagna il compito dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione civile, delle forze dell’ordine e delle forze armate, è garantire risposte immediate. Il governo Meloni lo sta facendo sin da subito". Ne è convinto Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Le prime risorse sono state stanziate per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari a esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte – avverte Vacchi –. Il Governo intende lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione: per questo saranno prima necessarie una stima completa e una semplificazione delle procedure. Come ha ricordato il viceministro Bignami, a oggi ancora la Regione a guida Pd non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia".

E dunque, nella lettura del consigliere comunale di opposizione, "da un lato il Governo Meloni fa tutto il possibile, dall’altro si eleva anche a livello locale la ‘caciara’ del Pd. Panieri cosa fa? Oltre che delle passerelle? Su questo mi pare che la presenza costante del viceministro Bignami sul territorio e i fatti concretamente realizzati, di comune in comune nei giorni più difficili, parlino da soli", prosegue Vacchi. E rilancia: "È ora che le sinistre ci diano un taglio: non ci si presti a strumentalizzazioni e propaganda, occorre assicurare al Governo la massima collaborazione".

Sulla stessa linea il leghista Simone Carapia. "Ha ragione il viceministro Bignami, chi si fiderebbe a dare 2,3 miliardi sulla fiducia a chi non ha investito per lungo tempo sulle manutenzioni del territorio? - affonda il consigliere comunale di quel Carroccio, che a Roma governa mentre a Imola è all’opposizione –. La priorità per il Pd è solo quella di chiedere a gran voce il commissario, che deve essere solo una persona (e sappiamo quale). La tecnica adesso dei piddini è quella di scaricare le colpe sul Governo che ha già stanziato immediatamente i danari, ma non ha nominato il commissario e quindi in tutti i consessi istituzionali Comuni, Città metropolitana ecc... la priorità è diventata non quella di sistemare le strade o compilare elenchi dei beni distrutti delle famiglie e delle imprese, ma invocare a gran voce Bonaccini".

Insomma, l’interpretazione di Carapia è netta. "Vista la situazione disastrosa di persone, abitazioni e aziende che non hanno più una sede produttiva e strade per arrivarci, mi auguro che la smettano di fare della ‘melina politica’ - conclude il leghista –, perché è dal territorio martoriato che devono arrivare richieste certificate e ponderate, in modo che si possano compensare e sistemare situazioni che sono difficili e di estrema criticità".