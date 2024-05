Fratelli d’Italia presenta la lista a sostegno del candidato civico Rosario Guzzo

A Medicina Fratelli d’Italia ha presentato la lista che sosterrà il candidato civico Rosario Guzzo. Si parte con Gianni Tosi, 1966, imprenditore agricolo, Caterina Cerri, 1990, avvocato in Diritto Civile, Diritto di Famiglia e Diritto Alimentare, Cesare Pasi, 1963, agente di commercio, Asia Vittoria Sciacovelli, 2004, studentessa al Liceo Scientifico, Alberto Maso, 1962, direttore vendite Italia con qualifica di dirigente, Franca Neroni Forlani, 1956, pensionata, Daniele Dall’Olio, 1958, imprenditore, Klajda (Claudia) Shtara,1980, impiegata, Lorenzo Roda, 2005, studente liceo scientifico, giocatore di pallacanestro Virtus Medicina, Antonella Paperi, 1967, maturita` scientifica e diploma di conservatorio, impiegata in Marketing & Sales, Stellario (Elio) Vadala`, 1959, diploma professionale, impiegato, Pier Giorgio Mudadu, 1972, operaio settore alimentare. Ci sono, poi, Bernardo Cattani, 1955, itolare e amministratore della societa` omonima, Cinzia Fabbroni, 1970, impiegata gestione personale e amministrativa, Romano Russo, 1977, laurea ingegneria edile, impiegato, Carmela Rosa, 1958, perito aziendale corrispondente in lingue estere, impiegata ufficio commerciale.