Fratelli d’Italia separati in casa. Brogi passa al gruppo misto: "Ma non mi allontano dal partito"

Perde i pezzi Fratelli d’Italia. A poco più di otto mesi dall’insediamento del nuovo consiglio comunale post-elezione della sindaca Francesca Marchetti, Lorenzo Brogi lascia il partito meloniano e passa al gruppo Misto, decisione ufficializzata attraverso un comunicato stampa nelle ultime ore. "Mi trovo a comunicare una decisione che ho maturato con grande attenzione e rispetto per il ruolo che ricopro e per la comunità che rappresento. Ho deciso di lasciare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per passare al Gruppo Misto", scrive Brogi, che poi subito dopo tiene a precisare come questa scelta "non rappresenta un allontanamento dai valori e dagli ideali che mi hanno portato a militare in Fratelli d’Italia, partito al quale rimango fedele e al quale continuerò a dedicare il mio impegno".

Una scelta, quella di Brogi, che si è concretizzata oggi ma che ha radici più lontane, che poggiano su dissapori interni legati già ai primi mesi di consiglio comunale, e su un percorso di lavoro che secondo indiscrezioni interne al partito sarebbe stato reso difficoltoso anche a causa delle tante assenze in consiglio comunale del collega di banco e di partito Giovanni Bottiglieri, capogruppo di Fratelli d’Italia. Una situazione, questa, sulla quale Brogi avrebbe ricevuto rassicurazioni dai vertici provinciali del partito, alle quali però non sono poi seguiti i fatti. "La politica è un servizio, un dovere verso la collettività, e spesso richiede scelte difficili per garantire che la propria voce e le proprie convinzioni possano essere espresse nel modo più autentico e costruttivo possibile. La decisione di passare al Gruppo Misto nasce dalla necessità di avere maggiore libertà di espressione e di azione, pur mantenendo intatta la mia adesione ai principi e ai programmi di Fratelli d’Italia. Credo che questa scelta mi permetterà di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini e di contribuire in modo ancora più efficace al dibattito e alle decisioni che riguardano il nostro territorio", chiude il comunicato Brogi.

La sua scelta conferma l’oggettiva difficoltà del partito in un comune, Castel San Pietro, dove i meloniani nell’ultimo anno e mezzo hanno visto un altro ‘travaso’ di consigliere comunale (Elena Roncassaglia) nel gruppo Misto, il commissariamento del circolo e le dimissioni del coordinatore Alessandro Collina proprio poche ore dopo la chiusura delle urne a giugno.

Claudio Bolognesi