Frontale auto-camion. Paura per un pensionato

Non c’è tregua sulle strade del territorio dove, nel primo pomeriggio di ieri, si è verificato l’ennesimo grave incidente.

Lo scontro, tra un’auto e un tir, si è verificato, poco dopo le 15, sulla San Vitale ovest, nel territorio comunale di Medicina, poco prima dell’incrocio con la via San Carlo che porta a Castel San Pietro Terme.

Un 70enne, residente a Medicina, era alla guida della sua Fiat Seicento rossa e aveva da poco fatto accesso all’area di servizio Tamoil sulla San Vitale.

Dopo aver fatto rifornimento il conducente della Fiat si è reimmesso sulla San Vitale in direzione di Bologna.

Il conducente si è, dunque, dovuto immettere sulla trafficata provinciale per poi dirigersi dalla parte opposta rispetto alla stazione di servizio in cui si era fermato poco prima.

Proprio in quel momento, però, nella corsia in direzione di Medicina, stava sopraggiungendo un camion che andava, dunque, in direzione opposta rispetto a quella che avrebbe voluto imboccare il 70enne. Devastante l’impatto, frontale, tra i due mezzi.

La Seicento è stata sbalzata a vari metri distanza dall’impatto per poi fermarsi a lato della carreggiata.

Sul posto, avvisati dagli addetti della stazione di servizio e da alcuni utenti della strada, sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Budrio che hanno subito liberato il 70enne dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo per poi affidarlo in codice di media gravità alle cure dei sanitari, sopraggiunti con più mezzi: un’ambulanza e un’automedica.

Illeso, ma sotto choc, il conducente del tir. Sul posto, per i rilievi e per chiarire la dinamica esatta, sono arrivati gli agenti della polizia locale del circondario imolese.

Al momento dello schianto, la strada era molto scivolosa a causa delle forti piogge in corso.

Resta da capire se il 70enne si sia immesso sulla provinciale controllando che non stesse sopraggiungendo nessun’altro veicolo.

Una delle ipotesi è che le particolari condizioni meteorologiche possano aver influito sul grave incidente.

Zoe Pederzini