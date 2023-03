Fugge all’alt in sella alla moto: inseguito e preso

Fugge a folle velocità in sella a un motorino con targa contraffatta: il conducente, un cinquantaseienne italiano, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri della Tenenza di Medicina. Era giovedì pomeriggio e i militari stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio quando, in via Rolsè, sono stati sorpassati a gran velocità da una moto nera. Le forze dell’ordine, oltre ad appurare subito che il mezzo viaggiava a una velocità ben superiore ai limiti, hanno notato che presentava un’anomalia alla targa. Appena il centauro si è accorto dell’alt dei militari, ha accelerato repentinamente: ne è scaturito un lungo inseguimento per le vie di Medicina, con il supporto anche di un’altra pattuglia della Tenenza.

L’inseguimento è finito in un distributore di benzina di Budrio, dopo che il motociclista aveva percorso a tutta velocità anche strade contromano. Si è poi scoperto che l’uomo, operaio di Medicina, aveva in effetti alterato la targa della moto, con un adesivo della lettera "I" a coprire l’originale lettera "V", per evitare eventuali sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’uomo durante la perquisizione è stato pure trovato in possesso di un cutter: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi abusivo e uso di atto falso (per la targa alterata). La moto è stata sequestrata e la patente del centauro ritirata.

Zoe Pederzini