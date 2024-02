‘Fumo’ davanti a scuola. Minorenne arrestato

Spaccio davanti a scuola, ragazzo di 17 anni arrestato a Imola dai carabinieri di Medicina.

Le indagini erano partite dopo la segnalazione di alcuni genitori che avevano saputo che i figli erano stati avvicinati da un giovane, forse uno studente, che offriva droga.

Martedì scorso, all’uscita da scuola, i carabinieri hanno sorpreso lo studente sospetto che nel frattempo si era diretto in un parchetto vicino all’istituto superiore per consegnare un involucro sospetto a un altro studente, ricevendo in cambio una banconota.

A questo punto è scattato l’intervento dei militari: "I due giovani, entrambi perquisiti, sono stati trovati in possesso uno di una banconota da 10 euro e l’altro di un pezzetto di hashish di 1,4 grammi". I carabinieri hanno quindi perquisito la casa del 17enne, trovando in una scatola un panetto di hashish del peso di 42,2 grammi, una bilancina di precisione, un coltello da cucina sporco della stessa sostanza, del cellophane trasparente e 24 euro in contanti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e nei confronti del 17enne è stata emessa la misura cautelare della permanenza in casa, con il divieto di comunicare con estranei e di allontanarsi senza autorizzazione.

Nei confronti del ragazzo sospettato di aver acquistato la droga, è scattata una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Bologna. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato affidato ai suoi familiari, informati dell’accaduto dai carabinieri.