Funghi, come evitare le intossicazioni

L’autunno porta con sé la stagione dei funghi, ma anche i rischi legati alla raccolta di specie tossiche o velenose. Alcuni esemplari possono sembrare identici a quelli commestibili, con conseguenze potenzialmente gravissime. Per questo l’Ausl di Imola ricorda le regole fondamentali da seguire prima di portare in tavola quanto raccolto nei boschi.

Le regole da tenere a mente: mai raccogliere funghi senza conoscerli con certezza; portare sempre esemplari integri (gambo e cappello) all’Ispettorato per la verifica; usare solo cestini rigidi o a rete, che permettono l’aerazione e la diffusione delle spore; vietato conservare i funghi in sacchetti di plastica, che accelerano la decomposizione. In caso di sospetta intossicazione, contattare subito il 118 o recarsi al Pronto soccorso, portando con sé gli avanzi o gli scarti della pulitura.

"Nel corso degli anni abbiamo identificato diversi funghi velenosi come Amanita phalloides, Lepiota a piccola taglia, Galerina marginata, Entoloma lividum e Cortinarius orellanus – spiega Francesco Baldinini, micologo dell’Ausl di Imola – funghi che possono portare alla morte o alla necessità di un rapido trapianto di organi. Inoltre, con costante regolarità sono stati presentati anche esemplari come Clitocybe olearia, Hypholoma fascicolare e Agaricus xanthoderma, responsabili di intossicazioni di varia entità".

Non sono mancati i casi di ricoveri per gravi complicazioni dovuti al mancato ricorso all’Ispettorato. "Tra gli errori più comuni – prosegue Baldinini – c’è la confusione tra specie commestibili e i loro sosia tossici, come accade con le pericolosissime Lepiota a piccola taglia, che possono essere scambiate per il commestibile Marasmius oreades".

Attenzione anche ai bambini. Sono infatti sempre più frequenti i casi di ingestione accidentale da parte dei più piccoli, attratti dai colori dei funghi nei prati o nei giardini. In queste situazioni è fondamentale raccogliere subito gli esemplari trovati nell’area in cui giocavano i bambini e portarli al micologo per una corretta identificazione.

Dove rivolgersi? Per prevenire rischi, l’Ispettorato micologico dell’Ausl di Imola ha riaperto lunedì 22 settembre e resterà attivo fino al 6 dicembre (salvo proroghe). La sede è alla Casa della Comunità di via Amendola 8, con accesso gratuito nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 12.30 alle 13.30. Negli altri giorni, contattando il front office al numero 0542 604950, sarà comunque possibile richiedere certificazioni o informazioni.

Nel 2024, complice la siccità, nel circondario si è registrato un solo caso di intossicazione da funghi spontanei, risolto senza conseguenze dopo un ricovero prolungato. Ma con le condizioni climatiche favorevoli di quest’anno, l’Ausl invita alla massima prudenza: il miglior raccolto resta quello che arriva alla tavola senza rischi per la salute.