Il ‘fungo’ del bar prende fuoco: paura in piazza a Imola

Imola (Bologna), 23 dicembre 2024 – Prende fuoco un ‘fungo’ usato per riscaldare gli avventori seduti ai tavolini all’aperto di un bar, attimi di paura ieri in piazza Matteotti intorno alle 11.30. Una fiammata si è sprigionata probabilmente per un malfunzionamento del dispositivo alimentato da una bombola di gas e che si trovava all’esterno del Caffè Bologna, affacciato sulla piazza con diversi tavolini all’aperto.

I clienti e i passanti – tanti in quell’ora impegnati nello shopping natalizio –si sono subito allontanati. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il principio d’incendio e, davanti a tanta gente, tenuta comunque a debita distanza per motivi di sicurezza hanno spento le fiamme con l’acqua. L’intervento è durato circa un’ora.

Non si è registrato nessun ferito o problema e il bar è rimasto aperto normalmente, anche se con il lavoro extra per ripulire l’area esterna.