Fungo ravviva i colori dei murales nella Pediatria dell’ospedale

Nuovi colori oltre vent’anni dopo. Tornano a illuminarsi i murales nei corridoi del reparto di Pediatria dell’ospedale. In questi giorni, Andrea ‘Fungo’ Pelliconi, celebre artista imolese, sta infatti completando insieme a suo figlio Giole la sua opera per rendere più accoglienti gli ambienti dedicati a mamme e bambini. In particolare, Fungo sta ravvivando i colori dei murales che aveva creato nel 2003, ispirati proprio ai disegni del piccolo (ai tempi) Gioele. "Avevo disegnato queste immagini prendendo spunto dai disegni di mio figlio – racconta ‘Fungo’ –. Quando era piccolino aveva sempre con sé fogli di carta e matite, soprattutto quando viaggiavamo. E oggi è qui con me che mi aiuta. Mi sembrava il momento giusto per far tornare vivaci i colori di questi disegni. Mi piace pensare che le mamme e i loro piccoli si sentano accolti. L’arte ha il potere di trasformare gli spazi e le emozioni, e spero che questi murales possano portare un sorriso".

Parole di gratitudine sono state espresse da Paolo Bottau, direttore del reparto. "Ringrazio Andrea per questa donazione. Il suo contributo è un esempio meraviglioso di come la comunità possa unirsi per migliorare la qualità della vita dei nostri piccoli pazienti – dice il direttore dell’unità operativa Pediatria e Nido dell’ospedale –. Questi murales, con i loro colori ritrovati, non solo abbelliscono il reparto, ma offrono anche un conforto visivo, emotivo e psicologico ai bambini e alle famiglie in un momento di indubbia difficoltà. Siamo molto grati a Fungo per questo meraviglioso gesto".