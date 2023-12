Notte di furti tra bar e negozi: in manette due giovani fuggiti in auto

Castel Guelfo (Bologna), 4 dicembre 2023 – Forzano due bar e un negozio fra Castel San Pietro e Toscanella, rubando di tutto: contanti, vestiti, spray al peperoncino, occhiali da sole, un telefono e delle batterie mini-stilo, di quelle da telecomando. E pure una bottiglia di prosecco. In tutto duemila euro di merce e poco più di 800 euro in contanti. Poi fuggono, ma alla fine vengono bloccati e arrestati dai carabinieri.

Tutto è iniziato intorno le ore 2.20 di venerdì scorso quando la centrale operativa dei carabinieri di Imola ha ricevuto un’allerta da parte del sistema dei varchi con controllo delle targhe. Una vecchia Fiat Panda rubata nei giorni scorsi fuori provincia era stata segnalata dalla telecamera mentre passava sulla via Emilia a Castel San Pietro. Tutte le pattuglie in servizio nella zona si sono messe alla ricerca dell’auto rubata. Poi sono arrivate segnalazioni di allarmi di furti. Il primo alle 2.30 a un bar di Castel San Pietro, poi in un negozio e quindi un bar pasticceria a Toscanella di Dozza. Grazie alle telecamere che hanno monitorato il percorso dell’auto, alle 3.30 una pattuglia dei carabinieri di Medicina ha intercettato la Panda lungo lo stradone di Castel Guelfo. L’auto non si è fermata ma ha accelerato.

Poi l’auto è stata abbandonata e i malviventi hanno tentato di fuggire nei campi, venendo però bloccati dai carabinieri che si erano messi all’inseguimento a piedi.

Le telecamere hanno anche ripreso i due giovani a bordo dell’auto mentre scendevano dall’autovettura per forzare le porte di ingresso dei negozi e prelevare la merce. I due sono stati identificati in un 21enne e un 24enne, il primo e originario del Cile mentre il secondo della Polonia, tutte e due domiciliati presso una comunità di accoglienza di Forlì e con precedenti di polizia. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il 21enne, inoltre, è accusato anche del reato di evasione dagli arresti domiciliari, mentre il 24enne dell’inosservanza ai provvedimenti dell’autorità poiché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Forlì e dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria. L’autovettura, la merce e tutto il denaro recuperato è stato riconosciuto e restituito ai legittimi proprietari a seguito della presentazione delle querele. I due giovani, su disposizione della Procura di Bologna sono stati arrestati e tradotti in carcere a Bologna, in attesa della convalida dell’arresto.