Furti di attrezzi da lavoro. Identificato e pedinato, arrestato dalla polizia un uomo di 74 anni

Rubava attrezzi professionali da furgoni e camion. È stato arrestato con questa ipotesi un 74enne residente in provincia di Napoli, finito nei guai per furto aggravato (due i casi contestati ma potrebbero essere di più) e ricettazione.

Negli ultimi tempi al commissariato erano arrivate diverse denunce per furti di attrezzature lasciate sui mezzi di lavoro in zona industriale. La polizia aveva qualche traccia dalla quale partire, per esempio un video del 23 ottobre nel quale si vedevano un’automobile (la targa non era visibile) e un uomo che compiva il furto. Nel corso di un servizio di controllo in zona industriale predisposto proprio per risolvere il caso, gli agenti hanno notato intorno a mezzogiorno e mezzo una Fiat Bravo insolita, i che assomigliava all’auto ripresa alle telecamere. È iniziato un pedinamento che ha portato fino al parcheggio del Tavola amica, in via Primo Maggio, dove c’erano vari furgoni di ditte parcheggiati per il pranzo. I poliziotti hanno visto un uomo anziano scendere dall’auto e girare fra i furgoni e i camion, curiosando all’interno. Forse disturbato dall’andirivieni è risalito in auto e si è diretto al parcheggio della Camst, dove ha girato intorno all’edificio, fermandosi vicino a a un furgone.

Poco dopo è stato visto caricare delle valigette in auto. A quel punto la polizia è intervenuta, bloccando l’uomo. Nell’auto c’erano due valigette con attrezzi e trapani professionali (materiale molto costoso) e un’altra valigetta con attrezzatura tecnica. Attraverso la targa del furgone ‘alleggerito’, la polizia ha rintracciato la ditta e poi gli operai che stavano pranzando e che hanno riconosciuto due valigette con i loro attrezzi.

Il 74enne non ha però saputo spiegare da dove venisse l’altra valigetta. Perquisito, l’uomo addosso aveva forbici da elettricista e un cacciavite: ha ammesso che li usava per aprire i furgoni e che gli attrezzi rubati venivano rivenduti a mercatini dell’usato. L’uomo è stato così arrestato per il furto in flagranza, denunciato per il furto del 23 ottobre e denunciato per ricettazione per la terza valigetta. A suo carico, si è scoperto, c’erano numerose denunce e furti per fatti simili. L’arrest è stato convalidato dal giudice che ha disposto gli arresti domiciliari nella casa del Napoletano dove è domiciliato.