Imola, furti di pneumatici. Indagine lampo della polizia: denunciate cinque persone

Imola, 26 ottobre 2025 – Erano appena saliti sul furgone noleggiato. A bordo avevano diversi cric per il sollevamento delle auto, cacciaviti e mattoni. Tutto il materiale utile per rubare le ruote delle macchine. Cosa che nella notte tra venerdì e sabato a una banda di pugliesi, originari di Cerignola e in trasferta a Imola, era riuscita, colpendo almeno sei macchine tra via Tiro a Segno, la Pedagna, il quartiere Cappuccini, la stazione e la zona di Mirrino. In tutti i casi i proprietari hanno ritrovato il mezzo senza pneumatici. Così, visto l’esito, i malviventi avevano deciso di riprovarci. Ma una volta usciti dalla casa in cui si trovavano, a Mordano, hanno dovuto fare i conti con la Polizia del commissariato di Imola. Gli agenti infatti dalle denunce ricevute sabato mattina a sera non hanno mai fermato le indagini. Hanno così subito messo al setaccio le telecamere in diverse zone della città, pattugliato le aree colpite e seguito alcune targhe finite nel mirino.

In questo modo sono arrivati a Mordano. Qui due dei cinque denunciati avevano trovato appoggio da un amico, sempre originario di Cerignola. Dentro il furgone, una volta fermati, avevano anche una ventina di prenumatici rubati. Mercedes, Bmw, Audi. Tutte ruote e cerchioni di veicoli di gamma medio-alta. Quindi grossi disagi e danni economici ingenti per i cittadini. Alcuni di loro però hanno già riottenuto il maltolto, mentre altri dovrebbero riceverlo in questi giorni, una volta informati. Gli agenti intanto, sempre nella notte tra sabato e domenica, hanno fermato gli altri tre della banda, questa volta nella zona di Faenza, a bordo di un’auto e intenti a colpire nuovamente. Ora le indagini, da parte della Polizia, stanno proseguendo, poi ci sarà la denuncia per furto aggravato in concorso e ricettazione.

“L’intervento è l’ennesima dimostrazione del valore e della dedizione quotidiana che i nostri operatori mettono in campo per la sicurezza della comunità”, dichiara Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap di Bologna. “Non solo è stata ripristinata la legalità, ma è stato dato un segnale forte: il fenomeno dei furti specializzati viene contrastato con efficacia. Il recupero dell’intera refurtiva e l’identificazione dei responsabili sono il miglior ringraziamento che i colleghi potessero offrire ai cittadini e ai proprietari delle vetture danneggiate. Il Sap continuerà a sostenere il lavoro delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che operano sul territorio imolese, garantendo il massimo impegno affinché il loro operato venga riconosciuto e l’organico implementato”, conclude Guglielmi.