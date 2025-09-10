Furti durante la festa. Rubati monili d’oro e soldi

Tutti alla Sagra del Garganello. Eccetto i ladri che approfittano proprio di questo momento di festa della comunità, a Codrignano, e si intrufolano nelle case dei residenti. È successo domenica sera, nella frazione di Borgo Tossignano. Colpito sicuramente un appartamento, con tanto di denuncia ai carabinieri. Tentato il furto in un’altra casa, in questo caso non andato a segno, mentre sono diverse le segnalazioni di altri edifici finiti nel mirino dei ladri. Rubati monili d’oro e soldi. A confermarlo sono gli stessi residenti della frazione: "Hanno approfittato delle tante persone impegnate a lavorare alla sagra o presenti nel pubblico – dicono –. Molti infatti, già dal primo pomeriggio, sono usciti con la maglietta della Sagra del Garganello". Insomma, un abbigliamento riconoscibile per i ladri che così hanno seguito passo a passo i movimenti dei residenti colpiti.

Secondo i racconti sarebbero stati rubati monili d’oro e soldi. "Già in passato erano accaduti episodi simili. Contesti di evasione che sono molto brutti", proseguono nel racconto i residenti della frazione di Codrignano. Proprio ieri sera si è conclusa la 35esima edizione della Festa del Garganello, un appuntamento che anima tutti i cittadini della frazione, ma non solo, con tante persone che arrivano al campo sportivo nel comune di Borgo Tossignano da tutta la provincia di Bologna.

Una volta rientrati a casa però, domenica sera dopo il live dell’orchestra iBigBand, alcuni residenti si sono ritrovati lo spiacevole inconveniente. Avvisate subito le forze dell’ordine anche per aumentare i controlli e presidiare maggiormente la zona. Oltre ai carabinieri sul posto è intervenuta anche la Polizia locale del Nuovo circondario imolese. Nei mesi scorsi erano stati segnalati diversi furti anche alla scuola media di Borgo Tossignano e in diverse case.