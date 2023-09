Furti a Imola, sgominata banda di ladri di biciclette. Si cercano i proprietari

Bologna, 8 settembre 2023 – Il metallo delle tenaglie luccica sotto il sole e il rumore della catena spezzata taglia il silenzio al passare della volante. La polizia coglie praticamente sul fatto l’aspirante ladro di una bici elettrica infilata nella rastrelliera in via Cavour, a pochi passi da Santa Caterina: lui ne inforca un’altra e poi scatta l’inseguimento.

L’uomo in fuga si infila per el stradine del centro, braccato dagli agenti del commissariato, in capo al dirigente Luciano di Prisco. Il macedone viene fermato (mentre si dirigeva a casa di un amico) nell’androne di un palazzo in zona San Domenico e denunciato per tentato furto aggravato,m e nel frattempo viene riconsegnata la bici elettrica al legittimo proprietario, rintracciato in chiesa dai poliziotti.

E qui gli agenti scoperchiano il vaso di Pandora. Nell’atrio vengono trovati: una bici elettrica (con denuncia di furto da parte del proprietario), un monopattino elettrico (denunciato ai carabinieri), e altre cinque bici, per le quali è stato impossibile trovare il proprietario.

Pubblichiamo di seguito una galleria di foto delle bici, chi dovesse riconoscere il proprio mezzo, per riaverlo, dovrà recarsi al commissariato di polizia in via Mazzini 52.

Il proprietario di casa, un italiano di 35 anni è stato denunciato per ricettazione: non ha saputo spiegare come si era procurato le sei biciclette e il monopattino elettrico.