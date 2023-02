Furti nelle scuole, la condanna del Comune

"È davvero un bruttissimo gesto quello perpetrato ai danni di due scuole imolesi negli ultimi giorni. Da parte nostra c’è la condanna più severa". Così il sindaco Marco Panieri e il suo vice Fabrizio Castellari (foto), assessore con delega alla Scuola, in una nota diramata ieri, all’indomani dei furti avvenuti, nella notte tra lunedì e martedì, nella scuola dell’Infanzia Vespignani (piazza Romagna) e in quella di Pontesanto.

In quest’ultimo caso, non è stato rubato nulla; ma corridoi e aule sono stati messi a soqquadro. I malviventi, entrati da una finestra della mensa, hanno rovistato dappertutto e forzato l’armadietto di una maestra per cercare chissà cosa. Ancora più amara la conta dei danni alla materna Vespignani. All’appello sono mancati infatti ben cinque computer portatili acquistati di recente per la didattica a distanza. Quasi scontato che dietro i due episodi ci siano gli stessi autori, almeno per il momento rimasti ignoti.

"Oltre al danno economico, che pure non può essere trascurato, c’è un danno morale ancora più grave, perché viene aggredita la scuola che è il luogo dove si forma e cresce la comunità del futuro – affermano Panieri e Castellari –. Il furto è sempre un reato gravissimo, attuarlo dove crescono i bambini è doppiamente vergognoso".

Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri. Toccherà ora ai militari dell’Arma cercare di fare piena luce su quanto accaduto nelle due scuole dell’infanzia imolesi.