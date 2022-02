Imola, 8 febbraio 2022 - Mai fidarsi degli ex. Un insegnamento – ma non una costante – che una ragazzina minorenne ha imparato suo malgrado l’altra mattina. La giovane è stata infatti letteralmente derubata del telefonino da un 14enne in combutta proprio con l’ex fidanzato. L’esca? Un semplice appuntamento "per parlare" nella zona della stazione dei treni. I due si incontrano, scambiano qualche battuta, poi, in qualche modo, il 15enne riesce a farsi prestare il telefonino dalla giovanissima per quella che dovrebbe essere una semplice chiamata. E’ qui che entra in gioco il complice, un altro ragazzino, questa volta 14enne: sbuca dal nulla correndo, e strappa dalle mani (di quello che si scoprirà poi essere il suo amico) lo smartphone, scappando infine a gambe levate nelle vie laterali che costeggiano la stazione dei treni.



A quel punto, l’ex findazato della vittima deve reggere il gioco. E si mette a inseguire – per finta – lo scippatore, ovviamente senza successo. Il furto del cellulare insomma va a buon fine nella disperazione della minorenne, ma poco dopo il caso prende una svolta inaspettata. Un’amica della vittima infatti, venuta a conoscenza di quanto successo, insospettita, telefona immediatemente ai carabinieri di Imola. Il motivo è che lei stessa era venuta a sapere di un’altra ragazzina derubata in analogo modo del cellulare a distanza forse di qualche ora.



Gli uomini agli ordini del maggiore Andrea Oxilia, a quel punto, si mettono alla ricerca dei due ladruncoli minorenni. E si può parlare praticamente di indagini lampo. Perché i ragazzini, residenti nel Bolognese, vengono trovati alla fermata dell’autobus, in attesa del pullman che li avrebbe dovuti riportare di lì a breve sotto le Due Torri.

Trovandosi però davanti le divise dell’Arma, intimoriti, i due ragazzini hanno subito ammesso le proprie colpe, raccontando ciò che avevano fatto e riconsegnando la refurtiva ai carabinieri, decisamente pentiti di quanto avevano fatto. I militari della compagnia di Imola, infine, hanno denunciato i due minorenni per furto aggravato in concorso.



L’ennesimo caso di una criminalità giovanile in aumento un po’ in tutto il Bolognese, come anche quello delle baby gang. L’altra notte, a Malabergo, per esempio, due ragazzi sui 14anni hanno dato fuoco a un motorino per noia, e in seguito le fiamme si sono propagate a un casolare, fortunatamente senza provocare morti o feriti.

g. t.



© Riproduzione riservata