Furto al Centro Leonardo, un 28enne finisce in manette

Ruba vestiti al centro Leonardo. Con quest’accusa è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Imola un 28enne marocchino residente a Marzabotto (Bologna) per furto aggravato. Secondo quando è stato ricostruito dagli uomini dell’Arma, tutto è successo intorno alle 12 di sabato. Alle 12.10 i carabinieri della centrale operativa hanno ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza del centro Leonardo che riferiva di aver fermato l’autore di un furto.

All’arrivo dei carabinieri, il presunto autore dei fatti è stato identificato in un 28enne, disoccupato e con precedenti di polizia. Ricostruendo quanto accaduto, i carabinieri hanno rilevato che il giovane marocchino era stato fermato all’uscita di un negozio per aver sottratto dei capi di abbigliamento che aveva preso di nascosto, nel tentativo di uscire dal locale senza pagare la merce.

La refurtiva, del valore di 329 euro, è stata sequestrata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura, il 28enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari. Il giovane però è evaso poco dopo, come accertato dai carabinieri della Stazione di Marzabotto che erano andati a controllarlo. La mattina del 18 dicembre 2023, però, il 28enne era di nuovo a casa e i carabinieri del Radiomobile di Imola lo hanno portato in tribunale a Bologna per l’udienza di convalida per il furto. L’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono invece in corso invece per quanto riguarda l’ipotesi di evasione.