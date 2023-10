"Furto al Palazzetto: telecamere e polizza"

Un’interpellanza è stata presentata da Prima Castello sul furto avvenuto al Pala Ferrari che ha lasciato nelle mani dei balordi un misero tablet come bottino e ai gestori, invece, un danno quantificabile in svariate migliaia di euro visti i danni alle porte.

Prima Castello parte dalla dichiarazione della presidente della società Home che gestisce il palazzetto ("Abbiamo chiesto negli anni un lampione, le videocamere di sorveglianza e un sistema d’allarme, senza ottenere risposta"), aggiungendo di aver proposto attraverso un odg del 2020 "la stipula di una polizza assicurativa da parte del Comune in favore dei cittadini che abbiano subito furti, tentati furti con scasso, furti in abitazione, scippi o rapine", tema che è stato "rinviato dal consiglio all’esame della Commissione Lavori Pubblici e non ancora calendarizzata nonostante le innumerevoli sollecitazioni avanzate dai sottoscritti".

Per queste ragioni Prima Castello chiede nell’interpellanza "per quale motivo le richieste del gestore, come egli riferisce, ad oggi risultino esser state inascoltate" e "come l’amministrazione intenda porre un argine a questi episodi d’infrazione in termini di soluzioni e presidi di sicurezza".

c. b.