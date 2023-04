Furto all’Outlet, tre denunciati

I carabinieri hanno denunciato a piede libero per furto in concorso tre cittadini romeni, sorpresi a rubare in vari negozi dell’Outlet di Castel Guelfo. Sono finiti nei guai due sorelle di 28 e 30 anni, e un loro amico di 25, residenti a San Pietro in Casale, nella pianura a valle di Bologna.

Il terzetto si era messo all’opera nel grande centro commerciale, visitando vari negozi e ‘facendo spesa’. Forse per dare troppo nell’occhio, una della ragazze spingeva una carrozzina con un neonato. Una famiglia con figlioletto e un amico poteva destare meno curiosità...

Il terzetto si è dunque impossessato di profumi e capi di abbigliamento, in varie riprese, ma la sua condotta non è sfuggita allo sguardo attento di un addetto alla vigilanza. Il quale li ha tenuti d’occhio, avvertendo nello stesso tempo i carabinieri. La pattuglia dei militari è arrivata sorprendendo i tre che stavano caricando in auto, una Bmw, la merce non pagata.

Nel dettaglio, si erano impadroniti di profumi per un valore di 1.100 euro e di capi d’abbigliamento per 2.100. In totale, la refurtiva valeva 3.200 euro.

I carabinieri li hanno dunque fermati, condotti in caserma, identificati e denunciati in stato di libertà per furto in concorso.