Imola, tenta un furto nel bar del centro sociale: arrestato un 27enne

Imola, 20 giugno 2023 – Spacca la porta di ingresso e la finestra del bar del c entro sociale Campanella di via Curie l a Imola per commettere un furto ma viene fermato dai Carabinieri grazie a una segnalazione di un passante.

L’uomo, un 27enne originario della provincia di Napoli ma domiciliato a Imola, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato ed ora dovrà presentarsi giornalmente all’ufficio di polizia giudiziaria.

Il fatto è avvenuto nella notte di sabato scorso, intorno alle le 4:15 circa, quando un testimone che passava nelle vicinanza del centro sociale ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di una persona che tentava di introdursi all’interno del bar.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola, che sono prontamente intervenuti sul posto, hanno notato subito un uomo vicino alla finestra collocata di fianco alla porta di ingresso del locale.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi e di nascondersi dietro un muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e dopo aver constatato che si trattava di un tentativo di furto lo hanno arrestato.

Prima del loro arrivo, infatti, l’uomo si era servito di una sbarra in acciaio, utilizzata originariamente quale leva per il cric delle autovetture, per spaccare sia la porta di ingresso che la finestra posta di fianco per introdursi nel bar e commettere il furto.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 27enne è sottoposto al procedimento per direttissima già nella mattinata di sabato scorso che ha disposto la misura cautelare giornaliera dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.