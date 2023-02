Un altro furto al Bike Passion di Imola, rubate cinque bici da 30mila euro

Il titolare di Bike Passion, Marco Stradaioli

Imola, 27 febbraio 2023 – Furto da 30mila euro al Bike Passion Imola, all’interno dell’Autodromo: "Non ne possiamo più, è la seconda volta in un mese che veniamo presi di mira". L’episodio si è verificato al negozio di biciclette che si trova nella piazzetta Ayrton Senna, non nuovo ad essere preda di razzie notturne. L’allarme del negozio è scattato mezz’ora dopo la mezzanotte "ma visto il lavoro fatto per entrare nel negozio -spiega il faentino Marco Stradaioli, uno dei due titolari dell’attività con un negozio anche nella città manfreda, in passato preso di mira più e più volte - sicuramente i ladri sono arrivati diverse ore prima. Purtroppo -continua Stradaioli - non c’è alcuna sorveglianza all’interno dell’Autodromo e così i ladri hanno potuto agire in maniera indisturbata e le telecamere lo raccontano bene".

Malgrado gli occhi elettronici del negozio inquadrino una sola persona è verosimile che il furto sia stato compiuto da non meno di tre persone. Il gruppo sarebbe arrivato dal parcheggio di Formula Imola "Poi da lì – continua Stradaioli - è facilissimo entrare nell’Autodromo, infatti le recinzioni basse le fanno assumere l’aspetto una piazza aperta a tutti; il mese scorso con le stesse modalità e dallo stesso tragitto mi portarono via undici biciclette del valore 60mila euro e questa volta cinque, all’incirca 30mila euro di furto oltre al danno al muro di cinta nel quale è stato praticato, in maniera molto professionale, un’apertura per riuscire a entrare nel negozio e poi portare via le biciclette".

Scattato l’allarme sul posto, in pochi minuti, si sono precipitate diverse pattuglie delle forze dell’ordine ma, contando anche il tempo che è stato necessario per poter accedere sul posto, far abbassare ‘piloncini’ in viale Dante, i malviventi hanno avuto gioco facile e hanno potuto portare a termine il loro piano fuggendo poi verso la curva della Rivazza utilizzando un furgone che si trovava nel cantiere proprio nella piazza di Formula Imola.

"Capisco che ci siano poche attività all’interno dell’Autodromo, oltre alla mia c’è il bar e la sede del Consorzio If, Imola-Faenza, ma considerare quella zona territorio di nessuno di certo non è edificante per l’impianto stesso. Infatti trovo inconcepibile che si facciano importanti investimenti quando poi non si riesca a organizzare un servizio di vigilanza notturna". Sempre il negozio di biciclette all’interno dell’autodromo era stato preso di mira a giugno del 2021 ma il furto andò male perché i ladri furono sorpresi dalle forze dell’ordine e dovettero abbandonare il bottino.