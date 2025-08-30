Furto in via Aspromonte . Blitz dei ladri al centro Olivetti . Rubati dieci computer portatili

Ladri in azione al Centro di innovazione e formazione Adriano Olivetti di via Aspromonte, negli spazi che un tempo ospitavano lo Zoo Acquario. Mercoledì, ignoti hanno forzato, con un oggetto atto allo scasso, una porta al primo piano riuscendo così a entrare nell’edificio. Una volta all’interno, hanno messo le mani su alcuni computer portatili della Fondazione Istituto tecnologico superiore Adriano Olivetti, lasciati su un tavolo.

Il bottino, stimato in alcune migliaia di euro, rappresenta l’unico danno subito, visto che non sono state riscontrate altre effrazioni o devastazioni nei locali. Resta comunque alta la preoccupazione, trattandosi di una sede dedicata a formazione e innovazione.

L’edificio risulta dotato di un sistema di allarme che, al momento del colpo, non è entrato in funzione. Non ci sarebbero inoltre telecamere puntate direttamente sull’immobile.

I referenti della Fondazione hanno presentato denuncia alla Polizia di Stato. Le indagini, condotte dal commissariato di via Mazzini insieme alla Polizia Locale, puntano ora a ricostruire i movimenti dei ladri anche attraverso l’analisi delle immagini disponibili, nella speranza di risalire ai responsabili del furto.

Il Centro per l’Innovazione e la Formazione Adriano Olivetti di Imola è stato inaugurato il 4 marzo scorso, al termine di una lunga serie di lavori di riqualificazione iniziati a febbraio 2024. Il progetto ha previsto un investimento complessivo di 950mila euro, finanziato per 600mila euro dal Comune e per 350mila euro dalla Fondazione Fitstic (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative), grazie a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinati al potenziamento dei laboratori Its Academy.

I lavori hanno comportato un risanamento conservativo dell’edificio e l’eliminazione delle barriere architettoniche, con una revisione completa della distribuzione interna degli spazi. Sono stati creati nuovi ambienti destinati a uffici e laboratori, tra cui aule per la formazione tecnica avanzata e spazi per attività di ricerca nel campo della cybersecurity, della robotica e della crittografia quantistica. Il centro ospita anche il Laboratorio aperto 2025, un’iniziativa del Circondario che offre servizi di innovazione digitale a cittadini e piccole e medie imprese (Pmi), promuovendo lo sviluppo e la competitività del territorio.