Furto in villa a Imola: stordita con il gas narcotizzante da finto tecnico

Furto in villa a Imola

Imola, 27 gennaio 2023 – Prima è stata stordita con il gas narcotizzante e poi derubata di denaro e gioielli per un valore che si aggira sui 30mila euro. Ha vissuto attimi di grande paura un’anziana di 77 anni residente nella zona di viale Marconi, finita nel mirino di un finto tecnico del gas e del ’collega’ vigile urbano.

E’ il martedì della scorsa settimana quando la donna, che vive in una villetta bifamiliare assieme al marito e al figlio, si mette ai fornelli dopo aver congedato un amico di famiglia che era passato per una visita di cortesia. In casa c’è anche il marito 78enne che, di recente, ha subito un intervento all’anca e si muove quindi a fatica. E’ seduto nel divano della cucina quando suona il citofono. La donna, indaffarata per preparare il pranzo, risponde ma, dall’altra parte del ricevitore, sente soltanto parole confuse. A questo punto decide di scendere, ma senza aprire il cancello consapevole dei numerosi tentativi di truffa che si stanno verificando nelle ultime settimane tra città e circondario. A quel punto si trova davanti un uomo in ’divisa’ da tecnico – praticamente identica a quella degli operatori Hera – che le spiega il motivo della visita. "Non escludiamo che ci siano problemi di contaminazione all’acqua", riferisce alla signora chiedendo se ci sono dei rubinetti in giardino per fare le opportune verifiche. L’anziana, confortata dal fatto che l’uomo non debba entrare in casa, gli apre il cancello.

E così il finto tecnico si avvicina con una sorta di rilevatore al rubinetto, conferma che effettivamente l’acqua è inquinata e si fa portare in cantina per altre verifiche. A quel punto spruzza una sostanza nell’aria che intontisce l’anziana. La donna, completamente annebbiata, obbedisce alla richiesta di aprire la cassaforte e consegnare anelli, orologi e altri preziosi al tecnico. Nel frattempo, in casa, entra anche un uomo vestito da vigile urbano che riesce a impossessarsi di 1.500 euro in contanti senza che il marito della donna, con difficoltà di deambulazione e in cucina, si accorga di nulla.

La pensionata, appena si riprende, chiama i figli e i carabinieri che si recano nella villetta per i rilievi di rito. Descrive anche i due malviventi: alti, piuttosto robusti e con un accento del Nord Italia. Partono le indagini, ma l’abilità dei truffatori – che non hanno lasciato impronte ’servendosi’ della signora per aprire cassaforte e cassetti – ’complica la vita’ degli inquirenti.

"Fortunatamente ai miei genitori non è stato fatto alcune male – sottolinea il figlio Giovanni – ed è la cosa più importante. Dal racconto di mia madre appare evidente che si tratti di ’professionisti’ che, con tutta probabilità, avevano studiato il piano con precisione".