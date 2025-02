Futuro dell’Ausl, consiglio straordinario

Passa la "proposta della Lega" di organizzare un Consiglio comunale straordinario dedicato al tema della sanità imolese, per "sviluppare una discussione sul futuro della nostra Azienda Usl e di tutti i suoi servizi". Lo annuncia Daniele Marchetti, rappresentante del Carroccio nell’Aula di piazza Matteotti.

Il via libera, in realtà, "non deriva dall’approvazione della mozione da me depositata il 29 novembre 2024, e che si fonda sui vari ordini del giorno dei Consigli che si sono tenuti nel frattempo – ricostruisce lo stesso Marchetti –, bensì su una mossa di anticipo del sindaco Marco Panieri che, durante l’ultima conferenza capigruppo, ha annunciato l’intenzione di organizzare, presumibilmente per il 13 marzo, una seduta straordinaria del Consiglio comunale, guarda caso, proprio dedicata alla sanità."

Insomma, le polemiche non mancano nemmeno in questa circostanza.

"Ormai non mi stupisco più di nulla: l’atavica incapacità della maggioranza imolese di confrontarsi su temi proposti dalle forze politiche di opposizione è nota – è l’affondo del leghista Marchetti –. Piuttosto che condividere una proposta delle minoranze, la tengono ferma e anticipano la mossa. Nulla di nuovo, ma al di là di questo non posso che essere d’accordo in linea di massima con la proposta pervenuta".

Secondo l’esponente del Carroccio, la seduta di Consiglio comunale dedicata alla sanità "non dovrà rappresentare una passerella per gli intervenuti, tra i quali l’assessore regionale e il nuovo direttore generale della nostra Ausl, ma – avverte Marchetti – dovrà essere un momento di confronto serio, puntuale e aperto, motivo per cui ho suggerito di invitare anche le organizzazioni sindacali, lasciando spazio di intervento a tutti".

Insomma, il leghista mette le mani avanti. E manda un messaggio alle forze politiche di maggioranza e alla Giunta.

"Il nostro obiettivo è quello di discutere seriamente un tema così importante, promuovendo un confronto tra politica, struttura sanitaria e rappresentanti dei lavoratori, in una sede prestigiosa quale il Consiglio comunale, con un appuntamento aperto alla cittadinanza – conclude Marchetti –. Una sorta di Stati generali della sanità".