Gabriella Pirazzini conquista il premio Bellei

È Gabriella Pirazzini la vincitrice del “Premio Sandro Bellei 2023”. Ideatrice della storica trasmissione televisiva “Con i piedi per terra”, che ha diretto e condotto per 18 anni su Telesanterno e OdeonTV, ora direttrice e conduttrice di “Con i frutti della terra” sulle diverse emittenti regionali, Gabriella Pirazzini è da sempre una giornalista impegnata nella divulgazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche della nostra regione, raccontando ad un vasto pubblico televisivo, i piatti, i prodotti, le tradizioni emiliano-romagnoli, le genti e i luoghi del territorio. Noto volto televisivo, la vincitrice del “Premio Bellei 2023” è attenta alla divulgazione di massa, molto attiva anche nel mondo della solidarietà e beneficenza. Il suo modo di trattare i temi dell’enogastronomia, della storia locale e delle tradizioni popolari in tv è molto coerente con la chiave antropologica di Bellei, non solo piatti e prodotti ma anche antiche tradizioni, luoghi e genti.

Il “Premio Bellei” è riservato ad un giornalista regionale che, con l’insieme del suo lavoro, tra

articoli, interviste, servizi radio-televisivi, conferenze, ha contribuito a divulgare e valorizzare le tradizioni e l’enogastronomia emiliano-romagnola, nel solco della strada tracciata da Sandro Bellei, sempre attento anche agli aspetti antropologici e non solo culinari in senso stretto.

Il premio verrà consegnato sabato 23 settembre, alle ore 16, nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, a Carpi, nel contesto della manifestazione regionale EmiliaFoodFest, la tre giorni dedicata alle eccellenze del territorio emiliano–romagnolo.