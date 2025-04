Galileo dà ancora lezioni. Alunni a scuola d’impresa

Un bell’esempio di sinergia tra il tessuto didattico imolese e quello produttivo circondariale. Protagonisti dell’esperienza 20 studenti, tra i 14 ed i 15 anni d’età, iscritti al ramo tecnico del noto Istituto d’istruzione superiore ‘F. Alberghetti’ di Imola. Un polo scolastico d’eccellenza che, a più di un secolo di distanza dalle sue origini, continua a raccogliere consensi: "Navigando sui social network, a volte, si ha notizia di episodi ben poco lodevoli con protagonisti i giovani d’oggi – raccontano i docenti Dario Bellatreccia e Leopoldo Mugellesi dell’Alberghetti –. Questa, invece, è una storia virtuosa fatta di ingredienti semplici e genuini su scala locale. Insieme ai nostri studenti, infatti, ci sono il circondario imolese, territorio ad alta innovazione, e alcune aziende dinamiche e competitive che hanno a cuore il proprio ruolo di sostegno e propulsione sociale".

Non solo. "I nostri ragazzi hanno disegnato, tagliato, avvitato, sbagliato, smontato e rimontato, tra sorrisi, legno, colla e viti, per progettare e realizzare i piani inclinati galileiani – continuano gli insegnanti -. Un viaggio sulla strada che nel 1604 portò Galileo a definire le leggi della meccanica e del moto. L’inizio delle meraviglie meccaniche e industriali dell’Emilia Romagna". L’Istituto ha utilizzato risorse settoriali in arrivo dal Pnrr e il resto l’hanno fatto le aziende Axa Flexlifting di Axa Group con sede a Toscanella di Dozza, specializzata nella progettazione e nella produzione di gru a sbalzo e presse idrauliche, e la Nuova Otap di Castel Bolognese in carpenteria meccanica.

Due realtà solide dell’imprenditoria locale che hanno sostenuto economicamente e tecnicamente l’iniziativa: "L’Istituto Alberghetti ha, da sempre, continue e proficue interazioni con le aziende della zona – commenta il dirigente scolastico Marco Macciantelli -. E’ stato importante ricevere l’immediato supporto al progetto in virtù del suo valore educativo nella collaborazione tra scuola e territorio". I ragazzi hanno lavorato con impegno per settimane: "Un percorso lungo il quale hanno constatato che teoria e pratica non sono due elementi divisi ma integrati e complementari – concludono Bellatreccia e Mugellesi -. Una lezione un pò fuori dai canonici schemi ma molto utile per capire che, con impegno, continuità e cooperazione, si può davvero andare lontano. La teoria avviata da Galileo? Oggi è molto avanzata e solida. Questo stesso territorio l’ha trasformata in un flusso continuo di successo e professionalità senza eguali al mondo".

Mattia Grandi