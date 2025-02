Galleria del Centro, restyling milionario

Ci sono cinque novità nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici illustrato ieri in commissione dalla Giunta in vista del via libera che arriverà domani dal Consiglio comunale. Le più rilevanti sono le tre che riguardano la Galleria del Centro cittadino, tutte relative al 2025, per un totale di 1 milione 645mila euro. Una "riqualificazione degli spazi pubblici e dei servizi alla comunità", per dirla con l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini (titolare anche la delega al Bilancio dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Fabrizio Castellari eletto in Regione), pensata con l’obiettivo di "aumentare la riqualificazione del centro storico e la sua frequentazione".

In tale pacchetto spicca innanzitutto l’inserimento di 350mila euro per i "lavori urgenti di ripristino ed efficientamento dell’illuminazione". Si tratta di un intervento di riqualificazione che era stato annunciato nei giorni scorsi su queste pagine dallo stesso Raffini in risposta alle sollecitazioni di Simone Carapia (Fratelli d’Italia). Sempre nel pacchetto della Galleria del Centro cittadino, a due passi dall’Orologio, rientrano anche gli 850mila euro previsti per la ristrutturazione di alcuni uffici da destinare alla creazione di un nuovo Centro per l’impiego "per il potenziamento dei servizi di collocamento e riqualificazione professionale" in base a un accordo con la Regione che finanzia in gran parte i lavori.

Completa il quadro l’annunciata "rifunzionalizzazione" di alcuni locali della vicina via XX Settembre trasferiti di recente dal Demanio al Comune, con l’ente di piazza Matteotti che le destinerà ad attività culturali. Per arrivarci, prima serve però una corposa serie di lavori (rifacimento impiantistica, bagni, pavimenti, revisione infissi, tinteggiatura, ecc.) da portare avanti per un totale di 445mila euro. I locali in questione sono quelli all’ex Casa del fascio, che diventeranno contenitori culturali destinati a ospitare l’attività delle associazioni del territorio che si aggiudicheranno il bando annunciato tempo fa dall’amministrazione. Per quanto riguarda i tempi, siamo in netto ritardo. La scorsa primavera, si prevedeva infatti di completare i lavori entro il 2024, per poi procedere con i bandi per l’assegnazione dei locali. Servirà evidentemente un anno di tempo in più.

Altro punto importante nell’aggiornamento nel programma triennale dei lavori pubblici del Municipio è l’aumento del quadro economico della voce relativa alla ‘Manutenzione straordinaria strade comunali’. A fronte di una situazione divenuta oggettivamente molto critica negli ultimi tempi, per il 2025 si sale da 300mila a oltre 800mila euro "considerato il fabbisogno manutentivo delle strade evidenziato da Area Blu" e "per garantire una maggiore sicurezza e qualità della viabilità", fanno sapere dal Comune.

Infine, da registrare un aggiornamento delle fonti di finanziamento relative all’annunciato intervento di rifunzionalizzazione del vivaio Zerina per il quale, a fronte di un investimento quantificato in 325mila euro, c’è anche un contributo regionale.