Gambero Rosso, il premio. Lo chef Andrea Serafini tra i 10 giovani emergenti: "Grande soddisfazione"

La gioia più grande otto mesi dopo l’apertura. Sono lo chef Andrea Serafini e il suo ristorante Casa Serafini, situato nel cuore di Borgo Tossignano, le vere rivelazioni dei premi speciali della guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Già, perché il nome del giovane cuoco classe 1994 (con un passato davanti ai fornelli di tanti locali stellati italiani e internazionali, ndr) è stato inserito nella rosa delle dieci nuove promesse ‘under 35’ della ristorazione italiana indicate dal premio ‘Tradizione Futura’. Un tributo significativo per gli astri nascenti della cucina tricolore pronti a scrivere un nuovo capitolo della cultura gastronomica della penisola. Ma non è tutto. Gloria doppia perché anche il suo locale si è ritagliato un posto tra le pagine della celebre guida materializzando le Due Forchette, con un punteggio di 80/100. "Non me l’aspettavo proprio, ma sono molto fiero di questo risultato – sono state le prime parole a caldo di Serafini, raggiunto al telefono durante il viaggio di rientro da Roma –. Una soddisfazione che mi ripaga di tutte le fatiche di questi anni e di quell’idea un po’ folle di scommettere sull’alta cucina in collina".

Un passo importante per il talentuoso chef che, meno di un anno fa, ha rilevato la storica osteria ‘Le Due Marie’ di Borgo Tossignano per trasformarla in un gioiellino per palati fini: "Il ringraziamento più grande va a tutte le persone che lavorano con me nel locale e danno sostanza al sogno di Casa Serafini – continua –. Alla mia fidanzata Arianna e ai piccoli produttori della zona che mi forniscono materie prime uniche ed eccezionali. Poi, a tutti i clienti per la fiducia e gli incoraggiamenti". Un tempio del gusto rimasto fedele all’identità e ai valori della vallata del Santerno per una loro reinterpretazione in chiave moderna e suggestiva: "Allontanarsi dalla città per fare questo mestiere non è mai facile e la scelta di puntare su un ristorante gastronomico moderno aumenta i rischi – sottolinea Serafini –. Io, però, ci ho sempre creduto in questo progetto. Sono testardo, non mollo mai e se mi metto in testa una cosa poi vado fino in fondo. La mia ricetta vincente? La sincerità verso la clientela, l’uso di materie prime naturali di alta qualità e il combo di sapori acidi-amari come cavallo di battaglia".

Con una confidenza: "Non penso di essere un talento ma, dalla mia, ho tanta perseveranza e la cultura del lavoro per continuare a migliorare – conclude Serafini –. I consigli per i miei coetanei? Non accontentarsi mai e credere sempre nella forza dei sogni. Nessun festeggiamento per questo risultato, sto già pensando a fare qualcosa di meglio".